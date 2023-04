Am Kudamm sind die Superhelden unterwegs

Berlin. Es ist wohl das erste Open-Air-Kinoereignis Berlins in diesem Jahr – und ganz sicher das mit den meisten Superhelden. Am Freitag 28. April kehrt das Frühjahrskino im Kranzler Eck Berlin zurück. Alle Filme beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Einlass und das Vorprogramm starten bereits um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei. 200 Liegestühle stehen laut Veranstalter für die Kinofreunde zur Verfügung.

Filme verschiedener Genres vertreten

Die Auswahl der Filme bedient - trotz des Fokus auf Superhelden – verschiedene Genres. Von Action, Drama, Romantik bis zu Kinder- und Jugendstoff ist alles vertreten. Sowohl aus Deutschland als auch international sind die gezeigten Filme, die aus den vergangenen Jahren stammen.

Lesen Sie dazu:Kultur und Gastronomie: Was sich Kudamm-Besucher wünschen

Schon am Freitag, 28. April, wird die Saison eröffnet. Gleich zum Auftakt kommt Besuch von der freundlichen Spinne von nebenan: Peter Parker (Tom Holland) nimmt es in „Spider-Man: No Way Home“ mit bösen Mächten auf.

Das Programm:

28. April: Spider-Man: No Way Home

29. April: Phantastische Tierwesen 3

30. April: West Side Story

1. Mai: Ghostbusters: Legacy

2. Mai: Wunderschön

3. Mai: Bullet Train

4. Mai: Jackass Forever

5. Mai: The Batman

6. Mai: In 80 Tagen um die Welt

7. Mai: Generation Beziehungsunfähig

Und so spannend wie am ersten Abend geht es bis einschließlich 7. Mai weiter – mit kleinen und großen Helden wie den Geisterjägern in „Ghostbusters: Legacy“, den Animationsfiguren in „In 80 Tagen um die Welt“ oder den Draufgängern in „Jackass Forever“. Und wenn das Fledermaus-Logo den Himmel über dem Kranzler Eck Berlin erleuchtet, muss Superheld „The Batman“ eine Mordserie in Gotham City aufklären.

Lesen Sie auch:

Das neue Kranzler Eck wurde im Jahr 2000 eröffnet. Der 16 Stockwerke hohe gläserne Neubau markiert den Aufbruch der Berliner City-West ins neue Jahrtausend. Seither gehört das Gebäude fest zum Stadtbild. Seit elf Jahren hat das Open-Air-Kino einen festen Platz im Terminkalender der City West. Auch in diesem Jahr sind wieder zwei Ausgaben des Kinos geplant. Auf die Frühlingsausgabe folgt eine weitere im Sommer.

Lesen Sie mehr aus Charlottenburg-Wilmersdorf.