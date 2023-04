Verdi ruft Galeria-Beschäftigte in Berlin zu Warnstreik auf

400 Streikende versammelten sich am Mittwochvormittag vor dem Karstadt-Haus an der Wilmersdorfer Straße, das geschlossen werden soll.

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat am heutigen Mittwoch die Beschäftigten aller Berliner Galeria-, Ikea- und Thalia-Standorte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Streitkundgebung beginnt um 11 Uhr vor dem Karstadt-Haus an der Wilmersdorfer Straße 118, welches zum Jahresbeginn 2024 geschlossen werden soll.





Kurz vor 11 Uhr haben sich bereits rund 400 Streikende vor der Filiale in der Wilmersdorfer Straße versammelt. Eine Verdi-Sprecherin fordert die Bezirkspolitik und Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) in Charlottenburg-Wilmersdorf zum Handeln auf. Auch das letzte Mal sei der Kampf auf Bezirksebene gewonnen worden. Die Pläne des Besitzers in der Wilmersdorfer Straße das Haus abreißen zu lassen und eine gemischte Immobilie neu zu bauen, müssten vom Tisch.

Beschäftigte: Berliner Landespolitik gefragt





Die Galeria-Beschäftigten fordern den Erhalt der Standorte Wilmersdorfer Straße und Müllerstraße, bei Umbauten der Häuser eine Weiterbeschäftigung in einer anderen Filiale sowie ein Rückkehrrecht in ihr wiedereröffnetes Haus. Die Beschäftigten der Fortführungsfilialen sehen sich laut Verdi mit einer dramatischen Verschlechterung ihrer Entgelte und weiterer Arbeitsbedingungen konfrontiert.





Auch die Berliner Landespolitik sei in Sachen Karstadt gefragt. Galeria-Eigentümer Signa hatte vom Senat durch die Vereinbarung „Letter of Intent“ die Erleichterung mehrerer Bauvorhaben erhalten, wenn er dafür vier von Schließung bedrohte Galeria-Warenhäuser und deren Arbeitsplätze weitere drei bis zehn Jahre erhält. Verdi fordert eine Neuauflage dieser Vereinbarung.





Die Beschäftigten bei Ikea fordern die Aufnahme von Verhandlungen zu einem Digitalisierungstarifvertrag. Bei Thalia war es viele Jahre selbstverständlich, dass die Beschäftigten auf der Grundlage des Flächentarifvertrages bezahlt werden. Den hatte das Management jedoch 2020 einseitig gekündigt. Die Beschäftigten fordern nun die Rückkehr in den Flächentarifvertrag.

Neben Angestellten der von der Schließung betroffenen Filialen sind auch Mitarbeiter aus anderen Karstadt-Häusern in Berlin anwesend. Zwei Mitarbeiter aus dem Haus im Ring-Center sind gekommen, um Solidarität mit ihren Kollegen zu zeigen. „Wir können die Mitarbeiter in den Filialen, die schließen sollen, weiter beschäftigen. Gute Leute brauchen wir immer“, sagt ein Karstadt-Angestellter aus dem Ring-Center. Gleichzeitig fordern sie auch mehr Lohn für die Angestellten in ihrer Filiale. Man erhalte derzeit 15 Prozent unter dem Tarifvertrag. „Wir sind Menschen und keine Kostenfaktoren“, sagt seine Kollegin.

Bei aller Kritik an der Signa-Gruppe habe sich der Eigentümer der Galeria-Karstadt an die Abmachungen im sogenannten „Letter of Intent“ mit dem Berliner Senat gehalten, sagt Verdi-Sprecher Ralf Thomas. Er bemängelt allerdings, dass die aktuelle Abmachung die Formulierung, eine langfristige Entwicklung der Warenhäuser sei angestrebt, zu wenig konkret sei. „Wir können Signa darauf leider nicht festnageln“, sagt er. Eine Neuauflage des „Letter of Intents“ sei daher ein Ziel. Dieser müsste allerdings konkretere Abmachungen enthalten. Langfristig müsse es um den Erhalt der Arbeitsplätze gehen. Dazu müsste in die Standorte investiert, aber auch auf die Beschäftigten gehört werden, die immer wieder Vorschläge machen würden.