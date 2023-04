Berlin: Heftiger Crash mit Polizei-Mannschaftswagen - Verletzte

In der Berliner City West sind bei einem schweren Unfall mehrere Personen verletzt worden. Was passiert war.

Berlin. Am Hardenbergplatz am Bahnhof Zoo im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat es am Ostersonntag einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. In dem Crash in der City West war ein Mannschaftswagen der Polizei verwickelt.

Der Autofahrer sowie sieben Polizisten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Ostermontag sagte. Einige Verletzte wurden in einem Krankenhaus weiter versorgt. Insgesamt saßen zehn Beamte im Mannschaftswagen.

Der Mannschaftswagen liegt auf der Seite.

Foto: dpa

Das Polizei-Fahrzeug war gegen 13 Uhr mit sogenanntem Sonder- und Wegerecht, also mit Blaulicht und Signalhorn, in die Kreuzung am Bahnhof Zoologischer Garten eingebogen und mit einem Auto zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls war der Mannschaftswagen der Polizei auf die Seite gekippt. Die Feuerwehr rückte zur technischen Hilfeleistung an. Mit einem Kran richteten die Feuerwehrleute das Polizeiauto wieder auf.

Polizisten stehen am Unfallort.

Foto: Fabian Sommer/dpa

#Technische_Hilfeleistung in #Charlottenburg. Verkehrsunfall zwischen PKW und einem Fahrzeug der Polizei Berlin am #Hardenbergplatz. Das Einsatzfahrzeug kippte dabei auf die Seite. 3 leichtverletzte Personen in Krankenhäuser transportiert. Fahrzeug aufgerichtet. #EstuK pic.twitter.com/nFtpnRtJLU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 9, 2023

