Kurfürstendamm in Berlin: Polizei stoppt Hochzeits-Korso mit Luxus-Autos

Die Hochzeitsgesellschaft war am Sonntagabend in Luxus-Karossen auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg-Wilmersdorf unterwegs.

Berlin. Erneut ist ein Hochzeitskorso aus Luxus-Limousinen in Berlin von der Polizei gestoppt worden. Die Teilnehmer und Fahrzeuge wurden am Sonntagabend auf dem Kurfürstendamm am Adenauerplatz in Charlottenburg-Wilmersdorf von Beamten kontrolliert. Bei den Nobelkarossen handelte es sich u.a. um zwei Audi R8 Spyder, Jaguar F-Type, Mercedes AMG G63, Mercedes S63 und Mercedes C63s. Ingesamt ein geschätzter Fahrzeugwert von knapp 300.000 Euro.

Ob es Beanstandungen gab, ist derzeit noch nicht bekannt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde aber kein Auto sichergestellt. Die Polizei-Maßnahme war nach circa zwei Stunden beendet. Danach konnten die Fahrer und Insassen ihren Weg fortsetzen.

An dem großen Einsatz waren Polizisten einer Einsatzhundertschaft, ein Videowagen und speziell geschulte Beamte der Direktion Verkehr beteiligt. Die Ermittlungen zu einem möglichen Kraftfahrzeugrennen laufen. Für die aufwendige Kontrolle waren die Busspur am Adenauerplatz / Kurfürstendamm und die Haltestelle gesperrt.

Hochzeitskorsos in Berlin: Immer wieder Verkehrsverstöße

Im Zusammenhang mit Hochzeitskorsos kommt es in Berlin immer wieder zu Verkehrsverstößen und Straftaten. So war etwa Ende September 2022 eine Hochzeitsgesellschaft mit mehr als 30 zum Teil gemieteten Limousinen und Sportwagen in Neukölln und Treptow von der Polizei gestoppt worden. Einige Fahrer waren auf Polizisten zugefahren, einer hatte eine Absperrung durchbrochen, Teilnehmer hatten aggressiv Widerstand geleistet. Einige Tage zuvor wurde ein Hochzeitskorso am Brandenburger Tor in Mitte gestoppt. Zwei hochwertige Autos wurden beschlagnahmt und zwei Führerscheine eingezogen.

2021 löste eine Hochzeit im Milieu Berliner Clans einen Großeinsatz der Polizei aus. Und im März 2020 sorgte am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor eine Hochzeitsgesellschaft für einen Einsatz. Dabei sollen die Fahrer hochmotorisierter Sportwagen auf dem Platz gedriftet sein. Damals wurden zwei Fahrzeuge beschlagnahmt.

Für Aufsehen hatte ein Hochzeitskorso mit einem Gold-Lamborghini im Jahr 2019 gesorgt. Im gleichen Jahr hatte auch eine Hochzeitsgesellschaft eine Autobahn blockiert.

