MyGruni-Demo in Grunewald am 1. Mai 2023 – Das ist die Route

Die MyGruni-Demo will am 1. Mai 2023 wieder durch Berlin-Grunewald ziehen. Route, Zeitplan, Hintergrund - alle Infos hier.

Teilnehmer der MyGruni-Demo am 1. Mai in Berlin-Grunewald.

Berlin. Veranstaltungen am 1. Mai in Berlin wie das Myfest oder die "Revolutionäre 1. Mai"-Demo konzentrieren sich seit vielen Jahren auf die Innenstadtbezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte. Seit einiger Zeit aber wird der Protest auch in das Villenviertel in Grunewald getragen. Die Initiative "Quartiersmanagement Grunewald" veranstaltet dort am "Tag der Arbeit" die Demo "MyGruni". Auch 2023 gibt es wieder eine satirischen Protestveranstaltung. An dieser Stelle erhalten Sie Infos zu Termin und Zeitplan, zur Route und zum Hintergrund der Demo.

Veranstaltung MyGruni-Demo Ort Berlin-Grunewald Datum Montag, 1. Mai 2023 Status Termin bestätigt Route Start: Johannaplatz

Ende: S-Bahnhof Grunewald

1. Mai 2023: MyGruni-Demo in Grunewald - Das ist die Route

Polizisten bei der MyGruni-Villa in Grunewald vor eine Villa.

Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Seit 2018 veranstaltet die satirische Initiative "Quartiersmanagement Grunewald" die MyGruni-Demo im Villenviertel von Grunewald. Dabei hatte es bei der ersten Auflage auch Sachbeschädigungen gegeben. Aus der Menge heraus hatten einzelne Demo-Teilnehmer Autos bespuckt und besprüht, Fensterscheiben beschädigt oder Türklingeln beklebt. Im vergangenen Jahr hatte eine Fahrrad-Sternfahrt für Sperrungen und Verkehrseinschränkungen gesorgt.

Auch am 1. Mai 2023 soll es eine MyGruni-Demo in Grunewald geben. Unter dem Motto "Reichtum wird enteignet" (RWE) rufen die Veranstalter zu einem Umzug auf, der vom Johannaplatz über die Bismarckallee, die Richard-Strauß-Straße, die Königsallee und die Winklerstraße bis zum S-Bahnhof Grunewald führen soll.

Im Aufruf zur Demo heißt es: "Jahrhundertelang haben wir die falsche Kohle abgebaggert. Höchste Zeit, Kohleabbau ganz neu zu denken! Unter dem Villenviertel Grunewald lagert ein gigantischer Kohleflöz: Fossiles Kapital, das dringend abgetragen werden muss! Für das Klima, für eine gerechte Gesellschaft!" Weiter schreibe die Macher, man treffe sich am 1. Mai um 12 Uhr zum "Spatenstich für die Abbruchkante sozialer und klimatischer Ungerechtigkeit". Um 13 Uhr soll es zum "Beginn der Abrissarbeiten durch die autonomen Bergarbeiter:innenTagebau Grunewald" am Johannaplatz kommen. Das Ende der Veranstaltung ist für 16 Uhr vorgesehen.

MyGruni-Demo am 1. Mai in Berlin-Grunewald: Das steckt dahinter

Foto: pa/dpa/Kay Nietfeld

In einer Pressemitteilung aus dem September 2022 stellt sich die Initiative auf diese Weise vor: "Das Quartiersmanagement Grunewald leistet wertvolle Sozialarbeit im Berliner Problemkiez Grunewald. Um Wohlstandsverwahrlosung und grassierender Wirtschaftskriminalität entgegenzuwirken, besucht des Quartiersmanagement regelmäßig das sozial abgehängte Villenviertel - am 1. Mai mit mehreren Tausend autonomen Streetworker:innen. Im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeit wird den Reichen verdeutlicht: Ihr seid Teil des Problems extremer Ungleichverteilung von Wohlstand - und ihr müsst Teil der Lösung werden. Denn wo eine Villa ist, ist auch ein Weg."

Ein Punk beschmiert bei der MyGruni-Demo 2018 in Berlin-Grunewald ein Auto.

Foto: Erik Baumgärtel