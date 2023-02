Verfahren nach Messerangriff auf Unfallfahrer

Das zerstörte Fahrrad der tödlich verletzten Radfahrerin liegt am Straßenrand. Im Hintergrund ist der am Unfall beteiligte Betonmischer zu sehen.

Berlin. Es ist der letzte Tag im Oktober 2022. Auf einer Mittelinsel der Bundesallee in Charlottenburg-Wilmersdorf hat Alexander B. seine Schlafstätte eingerichtet. Der 48-Jährige lebt auf der Straße. Es ist kurz vor 8.30 Uhr. B. bereitet sein Frühstück zu. Mit einem Klappmesser beschmiert er Brot mit Schokocreme.

Plötzlich dringt ein lauter Schrei durch den Lärm des Berufsverkehrs. B. schreckt auf und läuft an die Stelle, von der den Schrei gehört hat. Das Messer weiter in der Hand. So schildert der Anwalt des Obdachlosen am Dienstag vor dem Landgericht Berlin die Augenblicke vor der Tat. Die Momente bevor B. zusticht.

In dem fünf Monate später beginnenden sogenannten Sicherungsverfahren soll nun geklärt werden, wie es zu der Messerattacke des Obdachlosen auf den Fahrer eines Betonmischers, der unmittelbar zuvor auf der Bundesallee eine Radfahrerin tödlich erfasste, gekommen ist. Warum B. dem als Nebenkläger geladenen Fahrer des Mischers nach dem tödlichen Unglück „ohne erkennbaren Grund“ ein Messer in die Brust stach.

Angeklagter leidet lautet Anklage an paranoider Schizophrenie

Die Anklage wirft ihm gefährliche Körperverletzung vor. Aufgrund einer psychischen Erkrankung könnte er allerdings als schuldunfähig eingestuft werden. Denn B. leidet laut Antragsschrift an einer sogenannten paranoiden, halluzinatorischen Schizophrenie. „Die Stimmen in meinem Kopf kommentieren alles, was ich sehe“, sagt er, als ihn die Vorsitzende des Verfahrens Nina Sommer, fragt, wie sich die Krankheit zu dieser Zeit äußerte. Die Staatsanwaltschaft strebt daher eine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie an.

Der Angeklagte (l) und der Anwalt Jörn Buhlke stehen bei Prozessbeginn im Saal 700 des Kriminalgerichts Moabit.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Zum Tathergang äußert sich zunächst weiter der Anwalt von B. und schildert, was in der Folge geschehen sein soll. B. läuft demnach auf die Straße, sieht die schwer verletzte Frau und den unter Schock stehenden Fahrer. Das Klappmesser hat er noch immer in der Hand. Aufgrund seiner Erkrankung und des Schrecks geht B. davon aus, dass der Fahrer den Unfall absichtlich verursacht hat und sticht ihm in die linke Brust.

Nur knapp verfehlt er das Herz, sollen Ärzte später gesagt haben. Anschließend geht B. „spazieren“, kehrt sogar noch mal an seinen Schlafplatz auf der Mittelinsel zurück und stellt sich einige Tage später der Polizei. „Den Ausführungen schließe ich mich an“, nuschelt B. nach der Einlassung seines Anwalts ins Mikro.

Der Angeklagte glaubt an ein Menschenhandel-Komplott mit ihm im Zentrum

Seit der Tat ist B. vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht. Er bekommt Medikamente. Eine vor Gericht anwesende Gutachterin spricht mehrfach mit ihm. In den Gesprächen werden mögliche Symptome seiner mutmaßlichen Erkrankung deutlich. Denn laut B. würden eine Frau aus seinem alten Heimatort und deren Komplize ihm regelmäßig im Schlaf Sperma klauen. Mit den daraus gezeugten Nachkommen würden sie Menschenhandel für Pädophile betreiben. B. äußert sich jetzt selbst. Er scheint überzeugt von der Geschichte. Warum die Vorsitzende des Verfahrens Nina Sommer das anspricht, wird schnell deutlich.

Die Vorsitzende Richterin Nina Sommer steht bei Prozessbeginn im Saal 700 des Kriminalgerichts Moabit.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Laut der Gutachterin habe B. ihr gegenüber den Verdacht geäußert, die Radfahrerin könne eine dieser Nachkommen sein. Zudem habe er gesagt, dass er schon viel früher hätte zuschlagen sollen, damit „das Ding“ endlich aufbricht und ans Licht kommt. B. sagt, er könne sich nicht erinnern. Er habe einen Fehler gemacht und könne sich die Tat nicht erklären. Den Fahrer des Betonmischers habe er nicht töten wollen.

Die Verbindungen zu dem mutmaßlichen Menschenhandel-Ring habe er erst später hergestellt. Die Aufklärung der mutmaßlichen Taten sei ihm weiter wichtig. Aber er wolle dies den Behörden überlassen. Entsprechende Anzeigen habe er bereits vor Jahren gestellt. Es gebe keinen anderen Weg.

Das Gericht muss feststellen, ob der Angeklagte weiter eine Gefahr darstellt

Die Vorsitzende will wissen, ob er in der Therapie schon über unterdrückte Wut in diesem Zusammenhang gesprochen habe. So weit seien sie noch nicht, sagt B. Aber er bekomme Medikamente, wodurch die Stimmen in seinem Kopf verschwunden seien. Es ist klar, worauf die Vorsitzende hinaus will. Das Gericht muss herausfinden, ob B. aufgrund seiner Erkrankung für die Gesellschaft eine anhaltende Gefahr darstellt.

Denn nach deutschem Recht kommt im Fall einer Schuldunfähigkeit ein normales Strafverfahren nicht in Betracht. Stattdessen wird in einem Sicherungsverfahren darüber entschieden, ob ein Beschuldigter wegen anhaltender Gefährlichkeit in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Anders als bei einer Haftstrafe ist der Aufenthalt dort zeitlich zunächst nicht begrenzt. Er dauert prinzipiell so lange an, wie der Betreffende weiterhin als gefährlich eingestuft wird.

B. sagt, er wolle weiter, dass die mutmaßlichen „Samenräuber“ gefasst werden, aber er wolle auch sein eigenes Leben hinbekommen. Eine Wohnung und Arbeit finden. Als die Nebenklage den Bericht eines Polizisten zitiert, wonach er gerufen haben soll, dass der Fahrer sterben müsse, reagiert B. wütend. „Welcher Lügner hat das behauptet?“, ruft er in den Saal. Er wolle diese Lüge zur Anzeige bringen.

Angegriffener Fahrer bemerkt Verletzung erst mit Verzögerung

Anschließend werden weitere Polizisten als Zeugen geladen und auch der Fahrer des Betonmischers kommt zu Wort. Er schildert, dass er nach dem Unfall ausgestiegen und um sein Fahrzeug gelaufen sei, dann den Stich abbekommen habe. Die Verletzung bemerkte der 64-Jährige nach eigener Aussage aber erst später, als das Blut durch seinen Pullover drang. Den Täter habe er am Unfallort nicht erkannt, weil dieser einen Kapuzenpullover getragen habe. Er leide unter den Nachwirkungen dieses Tages im Oktober. Der Tod der Radfahrerin und der Angriff auf ihn selbst würden sich dabei aber nicht klar trennen lassen.

Der Unfall löste eine große Debatte aus, weil ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr wegen einer Straßenblockade von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation im Stau stand und verspätet zum Unfallort kam. Die Polizei stellte später gegen zwei Aktivisten Strafanzeige unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung, die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen die beiden laufen noch.

Für den Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstage bis zum 15. März vorgesehen.

