Aktion Blutspenden in der Nosferatu-Ausstellung in Charlottenburg

Berlin. Rund 50 Menschen haben am Mittwoch in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg an der DRK-Blutspendeaktion im Rahmen der Nosferatu-Ausstellung teilgenommen. Hintergrund der Aktion: Den Eintritt in eine Ausstellung 100 Jahre nach Erscheinen des Horror-Klassikers konnten sich Gruselfans auch per Blutspende erkaufen. Alle Blutspendenden erhielten am Mittwoch freien Eintritt für die Ausstellung „Phantome der Nacht – 100 Jahre ,Nosferatu’“. Die Ausstellung konnte direkt im Anschluss nach der Spende besucht werden, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt. Dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) geht es bei der Blutsammlung, aber nicht nur um eine öffentlichkeitswirksame Aktion.

Patientenversorgung über Feiertag und Jahreswechsel sicherstellen

Hintergrund der Aktion war auch die Sicherung der Patientenversorgung über die bevorstehenden Feiertage bis zum Jahreswechsel. „Immer wenn viele Menschen vereist sind – beispielsweise an Weihnachten und den Ferien – müssen wir einen Vorrat anlegen“, sagt eine Sprecherin des DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Hinzukämen die nach wie vor hohen Corona-Zahlen sowie weitere Infekte, die derzeit grassieren.

Spenderinnen und Spender können nach einer durchgemachten Corona-Infektion erst vier Wochen nach Genesung wieder zur Spende zugelassen werden. Bei einem leichten Krankheitsverlauf ohne Fieber kann sieben Tage nach Symptomfreiheit wieder Blut gespendet werden. Auch Menschen mit einem akuten anderen Infekt dürfen nicht spenden. Auch wer Antibiotika einnimmt, darf vier Wochen kein Blut spenden. „Dadurch können Lücken in der Versorgung entstehen“, so die Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes.

Vorrat in Berlin reicht derzeit für zwei Tage

Die Blutpräparate haben nur eine kurze Haltbarkeit (fünf Tage bis fünf Wochen). Maximal 42 Tage sind Präparate aus roten Blutkörperchen – die Erythrozytenkonzentrate – haltbar, solche aus Blutplättchen – die Thrombozytenkonzentrate – sind sogar lediglich fünf Tage einsetzbar. In Berlin gebe es derzeit einen Vorrat für zwei Tage. Ideal wären fünf. In Berlin und Brandenburg verzeichnet das DRK 600 Blutspenden pro Tag.

Der größte Anteil der Blutkonserven wird in der Krebsbehandlung benötigt. Aber auch bei schweren Operationen und Unfällen.

„Die Blutspendeaktionen sind Teil unseres Rahmenprogramms“, sagt André Odier, Geschäftsführer des Freunde der Nationalgalerie e.V., der die Ausstellung ermöglicht. Odier leistete am Mittwoch selbst eine Blutspende. Er helfe seit mehreren Jahren aus Überzeugung. „Nosferatu und DRK-Blutspendende passen einfach toll zusammen – eine gute Idee für alle Berliner.“

Der nächste Blutspendetermin in der Sammlung Scharf-Gerstenberg, Remise, Schloßstraße 70, 14059 Berlin ist am 12. Januar 2023 um 14.30 Uhr. Alle Termine in Berlin unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ oder über die Gratis-Hotline Telefon 0800 11 949 11. Terminreservierung erforderlich.