Erinnerung an den Tag, als der Terror nach Berlin kam

2016 raste ein Attentäter in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Auch sechs Jahre danach sind die Wunden nicht verheilt.

Berlin. Es ist sechs Jahre her. Doch bei vielen, die am Montagabend in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gekommen sind, ist die Erinnerung an das Schreckliche, an das Verstörende noch ganz präsent. Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 2016, wurde der Berliner Breitscheidplatz vor der Kirche zu einem Ort des Grauens. „Wir werden niemals den Moment vergessen, als der Terror über diesen Platz, über Sie, die Menschen, hereingebrochen ist“, sagte Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg in seiner Andacht.

Auch wenn manch einer sage, so Stäblein, nach sechs Jahren sei es doch bald mal gut: „Nein, es ist nicht bald gut. Berlin vergisst nicht. Wir werden nicht aufhören, zu erinnern.“ Es war ein Mordanschlag: Mit einem gestohlenen Stahltransporter raste ein islamistischer Terrorist in den Weihnachtsmarkt auf dem Platz, mitten hinein in die belebte Gasse mit Glühwein- und Essensständen.

Pfarrerin: Mörderischer Anschlag hat tiefe Verletzungen an der Seele hinterlassen

Durch die Tat starben insgesamt 13 Menschen, einer von ihnen Jahre später an den Folgen. Etwa 70 Menschen wurden körperlich verletzt, zum Teil schwer. „Dieser mörderische Anschlag hat uns tief verstört und er hat tiefe Verletzungen an der Seele hinterlassen“, sagte auch Pfarrerin Kathrin Oxen. Der aus Tunesien stammende Attentäter war nach der Tat nach Italien geflohen, wo er am 23. Dezember 2016 von der Polizei erschossen wurde. An das schockierende Lkw-Attentat und seine Folgen erinnert Berlin seither jedes Jahr mit einem Gedenkgottesdienst. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und weitere Politiker wie Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sowie Opfer und Hinterbliebene und Vertreter des Schaustellerverbands fanden sich zur Andacht ein.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) fanden sich zur Andacht ein.

Der Weg zur Kirche führe die Besucher heute einmal mehr durch den Lichterglanz, „doch er ist getrübt von Trauer“, sagte Astrid Passin als Sprecherin der Opfer und Hinterbliebenen des Berliner Anschlags. „An diesem Ort stockt noch oft der Atem, er steht für unsäglichen Schmerz.“ Astrid Passin hatte bei dem Anschlag ihre Vater Klaus Jacob verloren. Sie erinnerte daran, dass viele Betroffene immer noch psychosoziale Unterstützung benötigten.

Anrührend performte schließlich Musikerin Jocelyn B. Smith – wie schon im Gottesdienst am Tag nach dem Anschlag und dann wieder am ersten Jahrestag – ihr Lied „Shine a Light“ live am Piano. Nach der Andacht versammelten sich die Teilnehmer am Mahnmal auf der Rückseite der Kirche, am „Goldenen Riss“, wo der Anschlag geschah. Pfarrerin Kathrin Oxen verlas dort die Namen der 13 Todesopfer des Anschlags. Um Punkt 20.02 Uhr erklingen 13 einzelne Glockenschläge aus dem Ruinenturm der Gedächtniskirche zum Gedenken an die Menschen, die durch das Attentat am 19. Dezember starben.

Giffey: Berlin hat dieser Terroranschlag bis ins Mark erschüttert

Zahlreiche Menschen kamen zum Breitscheidplatz.

Franziska Giffey hatte schon im Vorfeld zum Jahrestag des Attentats gesagt: „Berlin hat dieser Terroranschlag bis ins Mark erschüttert.“ Eine ausgelassene und friedliche Stimmung kurz vor Weihnachten habe sich innerhalb weniger Sekunden in Tod und Verwüstung verwandelt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) äußerte sich am Montag via Twitter: „In ihrem Fanatismus glauben Terroristen, ihre Opfer würden nichts zählen. Sie täuschen sich. Jeder Mensch zählt.“

Und Kai Wegner, Landes- und Fraktionsvorsitzender der Berliner CDU, erklärte: „Den Hunderten Polizisten, Feuerwehrleuten, Helfern und Ärzten, die damals stundenlang Hilfe geleistet haben, zollen wir Respekt für einen ihrer herausforderndsten und schlimmsten Einsätze.“ Auch wenn heute die Lichter auf dem Weihnachtsmarkt neue Hoffnung und Kraft gäben, so Wegner, seien die Wunden längst nicht verheilt. „Der menschenverachtende Terror zielte auf unsere Freiheit, auf unsere Lebensweise“, sagte der CDU-Politiker. Mehr denn je komme es darauf an, zusammenzuhalten. „Als wehrhafte Demokratie müssen wir weiter alles Menschenmögliche tun, um neue Angriffe und neues Leid zu verhindern“, so Wegner.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz bleibt noch bis zum 1. Januar 2023 geöffnet.