Weihnachtsmarkt Charlottenburg: Veranstalter kritisiert Bezirk

Trotz neun gewonnener Klagen zeigen Bezirk und Land keine Einsicht. Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Charlottenburg ist sauer.

Schloss Charlottenburg Streit um Sicherkeitskonzept für Weihnachtsmarkt am Schloss

Berlin. Der Veranstalter des Weihnachtsmarktes Charlottenburg, Tommy Erbe, ist wütend: „Die Prozesse haben mich etwa 250.000 Euro gekostet. Hunderte von schlaflosen Nächten, und ich verstehe nicht, wie man mich zwingen konnte, 75 Tonnen schwere Poller aufzustellen und das Bezirksamt jetzt so tut, als ob ein paar Plastikbaken ausreichen würden.“

Deshalb ist seine Aufforderung ganz klar: Schruoffeneger muss zurücktreten. Zu Gesprächen ist Erbe längst nicht mehr bereit und streitet jeden Kontakt mit dem Stadtrat ab, von dem dieser in den Medien gesprochen haben soll. „Er hat mich jahrelang gezwungen, Prozesse zu führen, die ich nicht führen wollte“, so Erbe.

Neun Klagen gegen den Bezirk Charlottenburg gewann der Veranstalter

Neun Mal klagte der Veranstalter des Weihnachtsmarktes Charlottenburg WeBe Veranstaltungsmanagement GmbH und Co gegen das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Neun Mal gewann der Veranstalter: Das Sicherheitskonzept auf den Veranstalter abzuwälzen, ist rechtswidrig, so das Gericht.

Dennoch zeige die Bezirks- und Landespolitik keine Einsicht, wirft Veranstalter Erbe dem Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Die Grünen) vor. Und das zu Lasten der Sicherheit. „Was würden wir jetzt besprechen, wenn es einen Terroranschlag gegeben hätte?“, fragt Erbe hypothetisch in einer Medienkonferenz mit Gästen aus Politik und Medien.

Veranstalter Tommy Erbe begrüßt Politik- und Mediengäste in einer der Pagoden des Charlottenburger Weihnachtsmarktes.

Foto: Victoria Atanasov

Weihnachtsmarkt dieses Jahr ohne Poller

Denn anders als zuletzt 2019 wird der Weihnachtsmarkt nun nicht mehr mit Pollern geschützt, sondern mit frisch von der Friedrichstraße abgebauten Plastikbaken, die vor dem Markt auf der Mittelinsel des Spandauer Damms stehen. Dabei wurde in der polizeilichen Stellungnahme zum Sicherheitskonzept vom 14. April 2022 erneut hervorgehoben, dass „hinsichtlich der Gefährdungslage eines möglichen Anschlags weiterhin eine abstrakt hohe Gefahr besteht.“

Deshalb hatte der Veranstalter zwei Jahre lang selbst die Kosten für die Poller getragen - 15.000 Euro pro Kalenderjahr. Bei der Frage nach Zuständigkeit der Poller gebe es eine Gesetzeslücke, so Erbes Rechtsanwalt Hans-Peter Vierhaus: „Es gibt keine gesetzliche Grundlage für die Aufstellung der Poller. Der Landesgesetzgeber weiß das. Seit 2018 basteln sie deshalb an einem Veranstaltungssicherheitsgesetz.”

Der Entwurf wird allerdings nicht an Außenstehende herausgegeben - auch nicht an die Veranstalter. Erbe hatte deshalb sogar angeboten, die Kosten zu teilen, dies sei aber vom Bezirk „hochnäsig’’ abgelehnt worden.

Vor dem Weihnachtsmarkt stehen dieses Jahr nur Baken zur Sicherheit des Weihnachtsmarktes vor einem möglichen Terrorangriff.

Foto: Victoria Atanasov

Keine finanziellen Mittel für Sicherheit

Der Bezirk habe keine finanziellen Mittel für die Sicherstellung des Weihnachtsmarktes, heißt es in einem Schreiben Schruoffenegers vom 22. September 2022. Außerdem sei das Grünflächenamt „keine zur Verhinderung von Straftaten zuständige Sicherheitsbehörde“ und weist damit eine Zuständigkeit ab.

Auch Wegener sieht ein, dass Sicherheit nicht vom Bezirk bewältigt werden könne, hier stünde der Innensenat in der Verantwortung. Was man dem Bezirksamt jedoch vorwerfen könne, sei, dass er sich vom Senat habe instrumentalisieren lassen. Das gehe aus Akten und E-Mailverkehr hervor, so Erbes Rechtsanwalt Vierhaus:

„Wir wissen aus Akteneinsichten, dass der Bezirk sich hier vors Rohr schieben lassen hat. Wir haben Dokumente gefunden, wonach die eigentliche Entscheidung, dass der Markt hier nicht genehmigt werden soll, trotz der Urteile, von der Senatsinnenverwaltung in Gestalt des Staatssekretärs Akman getroffen wurde. Sie haben gedrungen, die Genehmigungen nicht zu erteilen.“

Von links nach rechts: Erbes Rechtsanwalt Hans-Peter Vierhaus, Landesvorsitzender der CDU Kai Wegener, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Björn Jotzo und FDP-Fraktionsvorsitzender der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf Felix Recke.

Foto: Victoria Atanasov

Der Streit ist ein „sicherheitspolitischer Skandal“

„Was jetzt hier passiert, dass das Land Berlin, die Polizei und die Senatsverwaltung für Inneres sich wegducken und jetzt - wo gerichtlich festgestellt wurde, sie müssen für die Sicherheit selbst bezahlen - sagen, da machen wir nichts mehr, das ist ein sicherheitspolitischer Skandal sondergleichen“, sagt Rechtsanwalt Vierhaus. Sicherheit sei ein Grundrecht und keine Kostenfrage, „egal ob es um Geld ging oder nicht.“

Denn immerhin gehe es hier auch um traditionsreiche- und Familienbetriebe und einen „Rummel“, der zu Berlin gehöre, sagt der Landesvorsitzende der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Kai Wegener. „Es ist ein Armutszeugnis für das Land Berlin, dass man sich bei neun Verfahren sein Recht erstreiten muss und sich nicht zusammen hinsetzen kann, um Lösungen zu finden.“ Besonders in Krisenzeiten wie diesen, seien Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt ein Signal der Hoffnung.

Genehmigungen zu fiktieren, könnte effektive Lösung sein

„Jedes Jahr werden mehr Steine in den Weg gelegt“, wirft FDP-Fraktionsvorsitzender der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf Felix Recke dem Bezirksamt vor. Die Leute im Amt seien nie ans Telefon gegangen oder sie waren im Homeoffice: „Es war ein ständiges Tauziehen. Sie wollen einfach nicht und das ist unakzeptabel“, so Rechtsanwalt Vierhaus.

Dass man jedes Jahr so lange auf die Genehmigungen warten müsse, erschwere deutlich die Arbeit der Unternehmer, so Vierhaus. Sein Vorschlag daher: Genehmigungsfiktionen. „Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Behörde untätig bleibt.“ Dafür müssten Fristen festgesetzt werden und beispielsweise in das Grünanlagengesetz eingeschrieben werden. Somit würde der Spieß umgedreht und Antragsteller vor der Untätigkeit von Behörden geschützt.

Verluste durch späte Genehmigung

Erst am 6. November erhielt Erbe nämlich die Genehmigungen - ganze vier Stück - für den Weihnachtsmarkt, obwohl er nach eigener Aussage extra früh den Antrag gestellt habe. Da bliebe nicht viel Zeit, um noch ein großes Event wie dieses mit zahlreichen Mieterinnen und Mietern zu organisieren. Er habe dadurch auch Kunden verloren und rechnet dieses Jahr mit hohen Einbußen. „Ich zahle fünfmal mehr Gebühren für die Grünfläche, weil mehr Verwaltungsaufwand entstanden ist.“, sagte Erbe.

Alles über den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg

