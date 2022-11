Gedächtniskirche: Verstorbenen ohne Angehörige wird gedacht

In Charlottenburg-Wilmersdorf findet erstmals eine Andacht für einsam Verstorbene statt. So viele Menschen sind betroffen.

Berlin. Mit einem Abendgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf soll am Sonntag, 20. November 2022, um 18 Uhr jenen Menschen gedacht werden, die dieses Jahr verstorben sind und bei denen keine Angehörigen ermittelt werden konnten. Die neue Aktion „Niemand geht verloren“ geht dabei auf eine Kooperation des Bezirksamtes mit dem Evangelischen Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf zurück und findet in dieser Form zum ersten Mal statt.

In Berlin sterben jedes Jahr rund 37.000 Menschen. Davon werden fast 3000 ordnungsbehördlich bestattet. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf sind im vergangenen Jahr 248 Menschen verstorben, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten. In diesem Fall werden die Verstorbenen von Amts wegen und auf Staatskosten anonym bestattet.

In vielen Bezirken in Berlin gibt es bereits Trauerfeiern für Menschen ohne Angehörige

„Auch, wenn es keine Familie gibt, die sich um eine Begräbnis kümmert, hat es jeder Einzelne verdient, genannt und bedacht zu werden. Wir wollen, dass dies kein würdeloser Akt bleibt, sondern Freunde, Nachbarn und Bekannte eines Verstorbenen im Rahmen einer öffentlichen Trauerfeier die Möglichkeit bekommen, Abschied zu nehmen“, sagt der zuständige Bezirksstadtrat Detlef Wagner (CDU).

Die Initiative kam laut eigenen Angaben von der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie habe den Antrag eingebracht, der nun umgesetzt werde. Als Begründung heißt es, dass es in mehreren Bezirken bereits Abschiedsfeiern für Verstorbene ohne eigene Trauerfeier gibt. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf gebe es eine große Anzahl von Verstorbenen, die ohne ein Wort des Abschieds bestattet würden. Zudem wurde beantragt, die bezirkliche Trauerfeier im Rahmen einer Andacht zu begehen und nicht wie im Vorfeld bereits falsch interpretiert in Form einer Kaffeetafel.

„Wir freuen uns, dass unsere Initiative dazu geführt hat, dass jetzt mehr Menschen einen würdevollen Abschied erhalten und wir uns an sie erinnern. In Zukunft sollte sich im Dialog mit den anderen Gemeinden eine interreligiöse Trauerfeier daraus entwickeln, um noch mehr Menschen anzusprechen“, sagt Anne Hansen, SPD-Bezirksverordnete in Charlottenburg-Wilmersdorf und Antragstellerin.

Andacht soll jährlich in der Gedächtniskirche in Charlottenburg-Wilmersdorf stattfinden

Den Gottesdienst „Niemand geht verloren“ gestalten Carsten Bolz, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf und Kathrin Oxen, Pfarrerin an der Gedächtniskirche sowie Jazz-Saxofonistin Birgitta Flick und Band. „Niemand geht verloren heißt: Diese Menschen sind nicht einfach fort, sondern wir erinnern an sie. Als evangelische Kirche hier im Bezirk sehen wir es als unsere Aufgabe, diesem Gedenken künftig einmal im Jahr Zeit und Raum zu geben“, sagt Superintendent Carsten Bolz.

