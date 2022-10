Keine Decken für Frierende im Rathaus Charlottenburg

Während warme Decken im Bezirk noch keine Option sind, zieht die Senatskanzlei sie als „individuelle Lösungen“ in Betracht.

Im Rathaus Charlottenburg sind in den Büros nur noch 19 Grad und in den Fluren maximal 16 Grad erlaubt.

Berlin. Vergangene Woche machte die Meldung die Runde, dass im Bundespräsidialamt Fleecedecken für frierende Mitarbeiter bereit gestellt werden, die sich erst noch an die Drosselung der Raumtemperatur aufgrund der Energieeinsparverordnung gewöhnen müssten.

Was halten Senatskanzlei und das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von dieser Maßnahme halten, und wird dort ebenfalls überlegt, Decken oder andere Wärmespender für bibbernde Mitarbeiter bereitzustellen?

„Ich kann mir schwer vorstellen, dass Fleecedecken am Platz zu unserem Arbeitsalltag passen“, sagt ein Sprecher des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf. Er störe sich an dem vermittelten Bild, dass Mitarbeiter im Rathaus den ganzen Tag lang eingemummelt unter der Decke sitzen und Akten bearbeiten. Schließlich würden viele Tätigkeiten nicht dauerhaft im Sitzen ausgeführt. Aber man sei sich bewusst, dass die angestrebten 19 Grad in den Büros von manchen Mitarbeitern als kühl empfunden werden könnten.

Daher beobachte man gerade genau, wie sich das Herabsetzen der Temperatur auf die Arbeitsfähigkeit auswirke. „Es ist wichtig, dass, wenn wir schon absenken, wenigstens die 19 Grad erreicht werden“, heißt es. Dies sei aufgrund der verschiedenen baulichen Voraussetzungen an den zahlreichen Standorten eine große Herausforderung. Gut 2200 Mitarbeiter arbeiten für die Verwaltung. Die Mindesttemperatur müsse erreicht werden, aber es würde auch kontrolliert, dass Büros nicht auf über 19 Grad geheizt werden. Ausnahmen gebe es aber in sensiblen Abteilungen wie beispielsweise in manchen Bereichen des Gesundheitsamtes.

Bauliche Mängel: Decken und heiße Getränke als „individuelle Lösungen“

In der Senatskanzlei hingegen könnten warme Decken durchaus zu den vorstellbaren „individuellen Lösungen“ zählen, teilt die Landesbehörde auf Anfrage mit. Im Roten Rathaus, einem über 150 Jahre alten Gebäude, sei es beispielsweise aufgrund von baulichen Mängeln – wie schadhafte Fenster – nicht möglich, in allen Räumen ohne weitere Maßnahmen die Mindesttemperatur zu gewährleisten.

Die Reduzierung der Vorlauftemperatur führe so zu einer unausgeglichenen Wärmeverteilung im Haus. Somit würden bei Bedarf für die einzelnen Dienstkräfte „individuelle Lösungen“ bereitgestellt. Zu denen könnten dann auch Decken, provisorische Zugluftstopper, erleichtertes Homeoffice und und notfalls auch warme Getränken zählen.

