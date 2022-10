Charlottenburg-Wilmersdorf empfängt taiwanesische Sportler

Berlin. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wird zu den Special Olympics World Games 2023 in Berlin das taiwanesische Nationalteam empfangen. Als sogenannte Host Town wird der Bezirk die internationalen Sportlerinnen und Sportler in Deutschland willkommen heißen. Die Wettkämpfe sollen vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfinden. 170 internationale Delegationen – von sechs bis 400 Mitgliedern – nehmen teil. Bevor der Wettkampf startet, wird jedes Nationenteam von einer Kommune in Deutschland empfangen. Die Host Towns gestalten den viertägigen Aufenthalt nach ihren Vorstellungen und lokalen Gegebenheiten.

„Die Special Olympics World Games sind ein ganz besonderes sportliches Ereignis und ein großes Fest der Inklusion und des Zusammenhalts. Gerade der Sport kann Menschen zusammenbringen und Verbindungen schaffen – völlig gleich ob mit oder ohne Behinderung“ schreibt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) auf Twitter.

Inklusion und Vielfalt im Bezirk voranbringen

Die taiwanesische Delegation soll über 100 Athletinnen und Athleten sowie Betreuerinnen und Betreuer umfassen. Der Bezirk werde ein Rahmenprogramm für das Nationalteam auf die Beine stellen. Zugleich beginne nach der Zusage bald die Akquise von Sportstätten, in denen das Nationalteam sich auf die Spiele vorbereiten kann. „Wir wollen die Schulen und Vereine mit ins Boot holen. Die Auswahl als Host Town ergibt auch die Möglichkeit, die Themen Inklusion und Vielfalt voranzubringen“, sagt Schmitt-Schmelz.

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf stellt mit dem Olympiastadion, dem Messegelände und der Eissporthalle PO9 auch mehrere Sportstätten für die nach eigenen Angaben weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Die Special Olympics World Games finden nächstes Jahr erstmals in Deutschland statt. Für das Internationale Sportfest im Sommer 2023 werden auch zahlreiche freiwillige Helfer gesucht.