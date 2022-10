Urban Stage auf dem Breitscheidplatz Charlottenburg eröffnet

Berlin. Kirstin Bauch (Bündnis 90/Die Grünen), Bezirksbürgermeisterin Charlottenburg-Wilmersdorf, und Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City eröffneten am Donnerstagabend die sogenannte Urban Stage auf dem Breitscheidplatz. Eine Bühne, die kreativen Köpfen frei zur Verfügung stehen soll.

„Seit Jahren verfolgen wir erfolgreich den Plan, die Innenstädte zu beleben. Mit diesem Projekt wollen wir daran anschließen“, sagte Maier. Bezirksbürgermeisterin Bauch betonte, sie fühle sich an die 1980-er Jahre erinnert, als Breakdancer den Platz mit Leben füllten. „Wir brauchen viel mehr solche Räume“, sagte Bauch.

DJ Helmo aus Berlin legte bei der Eröffnung der Urban Stage auf.

Foto: Norman Börner

Das Projekt Boulevard Ku’Damm will mit der Urban Stage Straßenkunst in allen Facetten eine Bühne mitten in der Stadt bieten. Musikern, DJs, Jongleuren, Tänzern stehe die Stage als Plattform für den Auftritt in der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. Sitzmöbel rund um die Stage sorgen für Atmosphäre. Für Auftritte, die ein entsprechendes Equipment erfordern und damit in den regulären Antragsprozess des Bezirksamtes fließen, könne gerne eine Veranstaltungsanfrage an das Team von Boulevard Ku’Damm gestellt werden.