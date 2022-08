Open-Air-Kino im Kranzler Eck feiert Jubiläum

Das Open-Air-Kino im Kranzler Eck am Kurfürstendamm feiert zehnjähriges Jubiläum. Neben kostenfreien Filmen gibt es was zu gewinnen.

Berlin. Der grüne Teppich ist wieder ausgerollt, die aufblasbare Leinwand zwischen Bürokomplexen aufgebaut, im Hintergrund der prachtvolle Delphi Filmpalast. Zum zweiten Mal in diesem Jahr werden im Open-Air-Kino im Kranzler Eck Filme unter freiem Himmel präsentiert – bereits im April und Mai wurden zehn neuere und ältere Blockbuster gezeigt.

Das abwechslungsreiche Programm mit Komödien, Dramen, Action-, Animations- und Kinderfilmen bietet Unterhaltung für jede Altersgruppe und Stimmungslage. Insgesamt zehn Filme werden zwischen dem 26. August und dem 4. September zwischen Kurfürstendamm und Kantstraße in Berlin Charlottenburg gezeigt. Zum Auftakt ging es gleich hoch her: In „Godzilla vs. Kong“ lieferten sich zwei Koryphäen des Monster-Kinos spektakuläre Kämpfe vor gewaltiger Kulisse. Viel Unterhaltung verspricht auch der Action- und Highschool-Film „Spider-Man: Far From Home“, eine Neuauflage des beliebten Marvel-Helden. Zum Abschalten und Zurücklehnen laden Komödien wie „Oceans’s 8“ – das weibliche Pendant des Gauner-Klassikers „Ocean’s 11“ – und „Und täglich grüßt die Liebe“ ein. Mehr Aufmerksamkeit verlangt hingegen der Science-Fiction-Action-Film „Tenet“, der am 31. August ausgestrahlt wird.

Der Spielplan:

26. August: Godzilla vs. Kong

27. August: Mary Poppins’ Rückkehr

28. August: Ocean’s 8

29. August: Spider-Man: Far from Home

30. August: Gute gegen Nordwind

31. August: Tenet

1. September: Fly

2. September: Jumanji 2: The next Level

3. September: Space Jam 2: A new Legacy

4. September: Und täglich grüßt die Liebe

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Eintritt zum Open-Air-Kino ist kostenlos, Einlass jeweils um 19 Uhr. Vor dem Hauptfilm um 20 Uhr werden die Besucherinnen und Besucher durch die ausgestrahlte rbb-Abendschau über die wichtigsten Ereignisse in Berlin und Brandenburg informiert. An den eigens aufgestellten Verkaufsständen sowie in den umliegenden Gastronomien haben die Gäste außerdem die Möglichkeit, Getränke und Speisen zu kaufen.

Zusätzlich zum Filmerlebnis bietet der Veranstalter zu jedem Film ein Gewinnspiel auf der Instagram-Seite des Kranzler Ecks. Mit dem Liken eines Beitrags und einem Kommentar lässt sich teilnehmen und unter anderem Wanderrucksäcke, Parkplatzgutscheine oder Geschenksets für einen Süßwarenladen gewinnen. Darüber hinaus sind zwei Sitzplätze für den jeweiligen Film sowie eine Popcorntüte und ein Getränk pro Person in dem Paket enthalten.