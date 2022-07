Ukrainische Filme werden auf dem Breitscheidplatz gezeigt

Berlin. Fast könnte man meinen, Nachrichten aus dem Kriegsgeschehen zu schauen. Denn der Film „Donbass“ von Sergei Loznitsa erzählt die Geschichte von einem Krieg, der vielen bekannt vorkommen mag, wenn man an die menschenmordenden Gräueltaten in der Ukraine denkt. Von Russland unterstützte Milizen kämpfen in der Ostukraine gegen ukrainische Truppen und Freiheitskämpfer. Das Unheimliche: Der Film erschien bereits im Jahr 2018. Da war der Angriffskriegs Russland im Nachbarland mit dem heutigem Ausmaß noch in weiter Ferne, die Zerrüttungen, auf denen dieser Film beruht, waren aber damals bereits Realität.

Im Rahmen der „Ukrainian Film Days“ wird „Donbass“ am Donnerstag (28. Juli) ab 20.30 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg gezeigt. Die Open Air Kino-Reihe läuft noch bis einschließlich Freitag. Gezeigt werden Filme, in denen die Menschen und die Kultur in der Ukraine thematisiert werden. Zum Abschluss am Freitag läuft der Film „Alles ist erleuchtet“. Am Mittwoch wurde die Dokumentation „Home Games“ gezeigt.

Den Menschen die Ukraine näherbringen

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf setzt den Ukrainischen Filmsommer, wie die Veranstaltungsreihe auch heißt, zusammen mit Olaf Möller von OM Consult & Event zusammen um. „In diesem Jahr ist der Ukrainische Kultursommer selbstverständlich auch ein Ort der Solidarität mit der Ukraine“, sagt Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Man wolle die Ukraine den Menschen näherbringen und einen Einblick auf die bunte, traditionelle und moderne Kulturszene des Landes geben. „Das soll auch den ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern helfen, ihre Netzwerke zu stärken und kulturelle Strukturen so weit wie möglich trotz des Krieges zu sichern“, so Schruoffeneger.

Stand Mitte Juni sind bereits 70.000 ukrainische Geflüchtete in Berlin registriert worden. Laut Berlins Senatsverwaltung für Soziales kommen täglich etwa 500 weitere in der Hauptstadt an. Davon verlassen jedoch auch etliche die Stadt wieder und gehen in andere Bundesländer.

