Himmlische Natur am Teufelssee

Berlin. Einer der selteneren Anblicke im Naturschutzzentrum Ökowerk ist der sogenannte „Giftgarten“. Eine der hochwachsenden Pflanzen dort sieht beispielsweise einem Fenchel zum Verwechseln ähnlich. Doch noch während man sich über den fehlenden Fenchelduft wundert, fällt der Blick auf das dazugehörige Schild mit dem Totenkopf: Es ist der Gefleckte Schierling, der hier wächst. Nur auf den ersten Blick dem Fenchel ähnlich, ist er nicht ohne Grund Namensgeber des berüchtigten Schierlingsbechers ist, mit dem bereits in der Antike schmerzhafte Hinrichtungen vollzogen wurden.

Der Giftgarten steht hier jedoch nicht aus böser Absicht, sondern aus gutem Grund: In Führungen lernen Besucherinnen und Besucher, wie sie giftige von nützlichen Pflanzen unterscheiden – und was eine Giftpflanze eigentlich ausmacht. Denn zwischen Eibe, Fingerhut und Schierling sprießen auch ein paar Rhabarberstangen aus dem Boden. Die sind, zumindest in größeren Mengen verzehrt, aufgrund der darin enthaltenen enthaltenen Oxalsäure roh zwar giftig, aber gekocht nur noch lecker.

Das Thema Umweltbildung wird im Naturschutzzentrum Ökowerk groß geschrieben. Hier, inmitten des Grunewalds, direkt neben dem Teufelssee, bietet der gleichnamige Verein auf dem Grundstück eines ehemaligen Wasserwerks Kurse, Veranstaltungen und mehr an – und pflegt das artenreiche Gelände.

Es soll ein gemeinsames Erlebnis für Eltern und Kinder sein

Petra Warnecke ist Erste Vorsitzende des Vereins und beschreibt mit Bettina Funke, die beim Ökowerk für die Pressearbeit verantwortlich ist, wie diese kleine Oase entstanden ist: „Was Sie hier sehen, ist das älteste Wasserwerk Berlins. Es wurde vor 150 Jahren errichtet, um in Charlottenburg die Villensiedlung mit Trinkwasser zu versorgen“, sagt Warnecke. Vor rund 50 Jahren wurde das Werk dann geschlossen, erklärt sie. Die Technik war veraltet. Eigentlich hätte das Gebäude damals abgerissen werden sollen. Doch einige engagierte Bürgerinnen und Bürger haben das alte Gebäude vor seinem Schicksal bewahrt. So entstand vor rund 40 Jahren der Verein mit dem Ziel, das Werk samt Gelände erhalten zu können – und gleichzeitig einen Ort für Umwelt- und Naturschutzbildung anzubieten. Inzwischen gibt es hier eine Teichlandschaft, in der Frösche und Ringelnattern leben, einen Bauerngarten voller Blühpflanzen und auch ein Kräuterbeet – in sicherer Entfernung zum Giftgarten. Auch ein Hornissennest, ein Sandarium – also ein Sandbecken, das als Lebensraum etwa für die Sandwespe dient – und zwei Insektenhotels finden auf dem Gelände Platz.

Eine wichtige Säule der Vereinsarbeit ist das vielseitige Veranstaltungsprogramm, das vor allem auf Schülerinnen und Schüler zugeschnitten ist. Wichtig sei es ihnen aber, sagen Warnecke und Funke, dass auch die Eltern an den Veranstaltungen teilnehmen. Es soll ein gemeinsames Erlebnis sein.

Die Veranstaltungen sind nach Themen sortiert und für verschiedene Altersgruppen konzipiert. Es gibt Führungen über das Gelände, durch das alte Pumpenhaus des Wasserwerks und durch den Garten – aber auch Experimente auf dem Teufelssee. So können die Schülerinnen und Schüler etwa eigene Wasserproben aus dem See analysieren. Beliebt seien auch die GPS-Rallyes zum Teufelssee und dessen Moor, so Funke.

Dabei kommen nicht nur Schülerinnen und Schüler aus der näheren Umgebung: „Der größte Prozentsatz kommt aus Charlottenburg-Wilmersdorf, aber wir haben auch viele Schulklassen aus anderen Bezirken und aus Potsdam“, so Funke. „Wir sind mehr nachgefragt, als wir leisten können“, erklärt Warnecke. „Gerade unsere Umweltangebote könnten wir, was die Nachfrage anbelangt, noch mehr ausbauen.“ Der Verein bemühe sich daher auch um Förder- und Sponsorenmittel. Inzwischen gebe es einige gute Kooperationen – mit den Berliner Wasserbetrieben beispielsweise und der Gasag. „Im Bereich der Projektförderung haben wir mit der Stiftung Grunewald gemeinsam das Projekt ,Leben im Großstadtdschungel‘ entwickelt.“ Das Programm richtet sich an benachteiligte Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 10.

Neben der Umweltbildung setzt sich der Verein aber auch für Natur- und Umweltschutz ein. „Das macht unsere Mitgliederstruktur weitgehend aus: Die Motivation, selbst etwas für den Naturschutz zu tun, ganz konkret und praktisch“, erklärt Warnecke. Auch sie und Funke seien aus diesem Wunsch zum Verein gekommen.

Von den aktuell 821 Mitgliedern arbeiten nicht alle aktiv mit

Ein Beispiel dafür sei der Amphibienschutz im Frühjahr: „Da brauchen wir sehr viele Ehrenamtliche, die im Zeitraum von Februar bis Ende März, Anfang April den Amphibienschutzzaun pflegen, den wir an der Havelchaussee aufbauen“, so Funke. Über eine Strecke von anderthalb Kilometern müssten so jeden Morgen die Eimer kontrolliert, die Amphibien gezählt und bestimmt und anschließend über die Straße zu ihren Laichgewässern gebracht werden. Ohne die aktive Mitarbeit der Vereinsmitglieder ginge das nicht, sagen die beiden. Aktuell gebe es genau 821 Mitglieder, so Funke. Von diesen arbeiteten aber bei Weitem nicht alle aktiv mit.

Für die Zukunft hat das Ökowerk weitere, durchaus große Pläne, verrät Warnecke: „Ein ganz tolles Projekt, das bald realisiert werden soll, ist, dass wir dieses denkmalgeschützte Wasserwerk energetisch sanieren und modernisieren wollen. Wir wollen zeigen, wie man ein solches Gebäude klimaneutral und energieeffizient weiternutzen kann.“

Eine architektonische Besonderheit des alten Wasserwerks macht sich der Verein dabei zunutze: Direkt hinter dem hauseigenen Bistro befindet sich ein unterirdischer Reinwasserbehälter mit drei Kammern und einem Gesamtfassungsvermögen von 2900 Kubikmetern. In einer dieser Kammern soll eine Eisspeicherheizung entstehen, welche mit Wärmepumpen arbeitet und die Energie nutzt, die beim Gefrieren von Wasser in die Umgebung abgegeben wird. „Über diese Technologie können wir viel Energie sparen – und wir wollen das in Zukunft als Leuchtturmprojekt auch Besucherinnen und Besuchern zeigen“, so Warnecke. Und so entsteht dort, wo früher das Trinkwasser Charlottenburgs lagerte, umweltfreundliche Energie – und das aus nichts anderem als Wasser.