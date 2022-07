Ukrainischer Kultursommer Ukrainischer Kultursommer in der City West

Berlin. Sie wollen mit Musik ein Zeichen für den Frieden setzen und auf die dramatische Lage in der Ukraine aufmerksam machen. „Tomorrow ain’t promised“ (morgen ist nicht versprochen) lautet der erste Song der ukrainischen Band „BUBU“ – und damit der Auftakt des ukrainischen Kultursommers in der City West auf dem Breitscheidplatz. „Wir wollen die Zeit nutzen, um mit Kultur und Musik wenigstens ein kleines bisschen Glück in dieser schwierigen Zeit zu schaffen“, sagt Katharina Goebel (54). Sie ist Mitglied der Band und betreut das ukrainische Musiker-Ehepaar Diana und Oleg Yanushkevych (beide 38).

Der ukrainische Kultursommer sei für sie eine gute Möglichkeit, um weiter auf die sich verschärfende Lage in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen. Auf keinen Fall solle Putins Angriffskrieg auf die Ukraine zum „daily business“ werden. „Wir sind hier, um zusammenzukommen, Musik zu spielen und Liebe zu verbreiten“, sagt Diana.

Sieben Wochen ukrainische Kultur auf dem Breitscheidplatz

Diana und Oleg kommen aus dem Süden der Ukraine, Katharina aus Deutschland. Kennengelernt haben sie sich vor vielen Jahren bei einem Projekt in Berlin. Am 22. Februar – zwei Tage vor der Invasion der Russen in der Ukraine – sind sie nach Berlin gekommen. Unter diesen Umständen haben sie ihre Band gegründet und machen seitdem Musik zusammen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Insgesamt soll es die kommenden sieben Wochen, bis zum 4. September, im Rahmen des ukrainischen Kultursommers am Breitscheidplatz Musik, Theater, Literatur, Ausstellungen, Bildende Kunst, Film und Diskussionen geben. In diesem Jahr soll dabei der besondere Fokus auf der Ukraine liegen. Auch der Krieg soll dabei thematisiert werden. In vielen Projekten setzen sich die Kulturschaffenden aus der Ukraine mit dem Krieg und den Auswirkungen auf das Leben im Land auseinander. „Dafür wollen wir ebenso eine Bühne schaffen, wie für die Darstellung der vielfältigen ukrainischen Kultur insgesamt“, sagt Kirstin Bauch (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf. Weiter erhoffe sie sich, dass im Rahmen des ukrainischen Kultursommers die City West auch als Treffpunkt für die Ukrainer diene und so zur Vernetzung der Menschen beitrage.

Mehr als 100 Veranstaltungen sollen stattfinden

Weiter geht es mit dem Programm am Sonnabend um 16 Uhr mit elektronischer Musik der ukrainischen Band MAVKA. Ab 18.30 Uhr folgt die Sängerin Rachel Hermlin mit Band.

Zu den anschließenden Höhepunkten zählt unter anderem die deutsch-ukrainische Band „Die Gabys“, die am 31. Juli ab 18 Uhr auftreten. Am 30. Juli ab 19.30 Uhr tritt die Band „The Swingin´ Hermlins“ auf der Bühne am Breitscheidplatz auf, die für Swingmusik aus den 1930er-Jahren bekannt sind. Insgesamt sollen mehr als 100 Veranstaltungen stattfinden.

Neben der musikalischen Unterhaltung soll es auch ein Filmprogramm geben. Vom 27. bis zum 29. Juli sollen jeweils ab 20.30 Uhr Filme aus der Ukraine im Open-Air-Kino gezeigt werden. Zum Abschluss am Freitag soll der Film „Alles ist erleuchtet“ aus dem Jahr 2005 gezeigt werden. Dabei geht es um einen jungen Amerikaner, der sich auf familiäre Spurensuche in die Ukraine begibt. Die meisten Filme werden in Originalsprache (Ukrainisch) mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Auch die Gedächtniskirche beteiligt sich an dem ukrainischen Kultursommer. Immer mittwochs ab 18 Uhr soll hier eine Friedensandacht stattfinden.