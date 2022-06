Nach der Todesfahrt in der City West gab es am Mittwochabend eine Gedenk-Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.

Pkw rast in Menschenmenge Trauer um Opfer in der Gedächtniskirche

Berlin. Um der am Mittwochvormittag durch einen Autofahrer getöteten Frau und Verletzten zu gedenken, kamen am Abend rund 100 Besucher in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheitplatz zusammen. Darunter Betroffene, Einsatzkräfte und Politiker.

Neben Berlins Regierender Bürgermeisterin haben sich unter anderem auch die stellvertretende Regierende Bürgermeisterin Bettina Jarasch, Berlins Innensenatorinnen Iris Spranger und Hessens Ministerin für Bundesangelegenheiten Lucia Puttrich in der Kirche eingefunden.

Franziska Giffey (SPD, M), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, steht vor Beginn einer Gedenk-Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.

Foto: Christoph Soeder/dpa

„Niemand von uns möchte hier sein. Wir möchten nicht schon wieder trauern, angesichts einer solch sinnlosen Tat“, beklagte Pfarrerin der Gedächtniskirche, Kathrin Oxen. „Dennoch finden wir hier Zuflucht.“ In ihrem Gebet beschrieb sie, wie der Sommer „grausam durch einen Tag der Gewalt unterbrochen“ wurde. „Nicht schon wieder am Breitscheitplatz“, spielte sie auf den Terroranschlag am Breitscheitplatz vor sechs Jahren an. Die aktuelle Tat reiße alte Wunden wieder auf.

Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen, M), Berliner Senatorin für Umwelt, Verkehr, Klima- und Verbraucherschutz, verlässt am Einde einer Gedenk-Andacht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.

Foto: Foto: Christoph Soeder/dpa

Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein berichtete, wie vielen Augenzeugen und Betroffenen noch die Schreie der Menschen in den Ohren blieben. „Niemand kann sich auf so etwas vorbereiten.“ Auch für Hilfskräfte sei es jedesmal aufs Neue schwer. Eine Antwort auf das Warum gebe es bei solch einer sinnlosen Tat nicht. Hilfe und Trost schienen fern, allerdings betonte sie die Relevanz von Gesprächen, in denen über das Unsagbare geredet werde, und die Bedeutung der Gemeinschaft: „Gut, dass wir jetzt beieinander sind und miteinander aufgewühlt sein und trauern können.“

