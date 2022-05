1,2 Kilometer Graffiti am Kudamm und Tauentzien

Donnerstag startet in der City West die Graffiti-Schau „All We Wrote“ über 50 Jahre Sprayer-Kultur.

Berlin. Der Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße sollen Schauplatz einer der weltweit längsten Graffiti-Ausstellungen werden. Die ersten Installationen stehen bereits auf dem rund 1,2 Kilometer langen Mittelstreifen zwischen Wittenbergplatz und Uhlandstraße. Ab kommenden Donnerstag sollen Kunstwerke fertiggestellt und für Besucher zugänglich sein. Laut Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) solle damit der öffentliche Raum zurückgewonnen werden. „Wir wollen Neues wagen und den Kudamm zum Schaufenster der Zukunftsideen entwickeln“, sagte sie bei der Vorstellung des Projektes am Montag.

„All We Wrote – The Passion of Graffiti“ heißt die Ausstellung mit insgesamt 17 Installationen aus 50 Jahren Graffiti-Kunst. Unter anderem sind hier fünf U-Bahnwaggons der Städte Berlin, Amsterdam, New York, Paris und São Paulo mit verschiedensten Graffiti zu sehen. Entwickelt at die Idee der Künstler Baye Falls in Zusammenarbeit mit Roland Prejawa, Geschäftsführer von Urban Contemporary. Sie wollen Kunst im öffentlichen Raum erlebbar machen, Räume neu gestalten und beleben. „Graffiti war immer zuerst der Wunsch, den eigenen Namen durch die Stadt zu tragen. Die Züge dienten als fahrende Leinwände“, so Falls.

Graffiti-App bietet Hintergundinfos zu den Kunstwerken

Per App können die Besucher die Kunstwerke scannen und in Videos mehr über Entstehung und Künstler erfahren. Die Ausstellung soll bis zum 26. Juni am Kurfürstendamm und Tauentzien zu sehen sein. Anschließend geht die Ausstellung auf Wanderschaft an Graffiti-„Wallfahrtsorten“ von Paris über Amsterdam und São Paulo bis New York.

Uwe Timm, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft City, die mit für das Projekt verantwortlich ist, erhofft sich, dass der Kurfürstendamm dadurch an Aufenthaltsqualität gewinnt. Während die Funktion von Dienstleistungen unter anderem wegen des Online-Handels uninteressanter werde, gewinne der Faktor Erlebnis immer größere Bedeutung. Mit der Kunstausstellung wurde die Marke „BLVD Ku’damm“ gelauncht. Unter anderem sollen mehr „konsumfreie“ Aufenthaltsorte wie Sitzmöbel geschaffen werden.

