Queen’s Birthday Party in Grunewald

In der Residenz der britischen Botschafterin in Berlin-Grunewald wird Königin Elizabeth II. gefeiert.

Die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Königin Elizabeth II. haben nicht nur in London Tradition. Anlässlich des Ehrentages der Monarchin lädt die Britische Botschaft in Berlin traditionell zur Queen’s Birthday Party in die Residenz in Grunewald. 2019 waren zu diesem Anlass Prinz Charles und seine Frau Camilla unter den Gästen, 2017 Prinz William und Herzogin Catherine. In diesem Jahr wollte die Botschafterin, Her Majesty’s Ambassador Jill Gallard, unter anderem Musiker Max Raabe, den Direktor der Barenboim-Said Akademie Michael Barenboim, Verteidigungsministerin Christine Lam-brecht und die ehemalige First Lady Daniela Schadt begrüßen.

Für Jill Gallard ist es die erste Queen’s Birthday Party in Berlin, die 53-Jährige trat ihren Dienst im November 2020 an, 2021 war die Feier pandemiebedingt ausgefallen. „Wir feiern in diesem Jahr das 70. Thronjubiläum der Queen, das so genannte Platin-Jubiläum. Für ihr Pflichtbewusstsein, für ihren langen Dienst für das britische Volk wird sie auch in Deutschland bewundert“, so die Diplomatin. „In diesen 70 Jahren haben sich die Beziehungen unserer Länder enorm verändert: Die Queen hat 14 britische Premierminister und acht deutsche Bundeskanzler erlebt. In wenigen Jahrzehnten wurden wir von Besatzern wieder zu Partnern und Freunden. Das ist auch ein Verdienst der Queen, die auf ihren fünf Staatsbesuchen viel zur Verständigung beigetragen hat – kein anderes Land hat sie übrigens auf Staatsbesuchen öfters besucht. Heute sind wir enger verbunden als am Anfang ihrer Amtszeit vorstellbar war.“

Musiker Max Raabe steht auf der Gästeliste der Queen’s Birthday Party in der Residenz der Botschafterin.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Teil der Feierlichkeiten sind neben einer Initiative zur Pflanzung von Bäumen (The Queen’s Green Canopy), auch der Coronation-Cake-Wettbewerb. Die Gewinner sollten ihre Kreationen auf der Gartenparty vorstellen. Für eine authentische britische Atmosphäre wollten die Band der britischen Militärakademie Sandhurst, Pimms Cocktails und das Coronation Chicken von Küchenchef Robert Burgmeier sorgen. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine hat die Botschafterin ukrainische Sängerinnen, die nach Berlin geflohen sind, eingeladen, auch Botschafter Andrij Melnyk hatte sich angekündigt.

Der Geburtstag von Elizabeth II. ist eigentlich am 21. April, in der Hoffnung auf schöneres Wetter wird er von den Briten im Sommer gefeiert. Ob die Königin die traditionelle Parade Trooping the Colour vor dem Buckingham Palast am 2. Juni besuchen können wird, steht noch nicht fest. Die 96-jährige Monarchin war zuletzt gesundheitlich angeschlagen gewesen.