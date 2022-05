Grundsteinlegung für 146 neue Wohnungen für Geflüchtete

Berlin. Es ist ein großes Bauvorhaben auf der Mierendorff-Insel in Charlottenburg-Wilmersdorf: Auf dem ehemaligen Gewerbegrundstück an der Quedlinburger Straße 45 errichtet die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) insgesamt 146 Wohnungen mit einer Kita und einem Kieztreff. In den ersten Jahren soll der Wohnraum für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden. Am Dienstagnachmittag wurde feierlich der Grundstein gelegt.

Nach Angaben von Christina Geib, Geschäftsführerin der WBM, können in dem Wohnhaus bis zu 170 geflüchtete Menschen unterkommen. Im Unterschied zu anderen Flüchtlingsunterkünften, wie etwa den Tempohomes, entstehe hier ein „vollwertiges Wohnhaus“.

Geplant sei, dass es in der Nachnutzung möbliert an Studenten weitervermietet wird. Demnach wurden die Wohnungen wurden so konzipiert, dass die Flächen ohne größeren Aufwand als reguläre Mietwohnungen vermietet werden können.

Ab Oktober 2023 sollen erste Flüchtlinge einziehen

Nach Angaben von Alexander Straßmeier, Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), sollen hier vor allem vor allem Familien einziehen, die derzeit in Unterkünften mit Gemeinschaftsküchen und -bädern leben, weil sie keine Wohnung finden.

„Hier bekommen sie endlich eigenen Wohnraum, und damit eine elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration“, so Straßmeier. Gerade die Kita und der Kieztreff leisten einen wichtigen Beitrag für die Integration in die Nachbarschaft.

Ab Oktober 2023 sollen die ersten Geflüchteten in dem neuen Wohnhaus einziehen können. Zu den Bewohnern sollen Flüchtlinge aus allen Ländern gehören, wahrscheinlich auch viele aus der Ukraine.

Kita und Kieztreff sollen auch in Nachnutzung erhalten bleiben

Diese soziale Mischung im Kiez sei laut Fabian Schmitz-Grethlein, Stadtentwicklungsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, wichtig. Weiter betont der SPD-Politiker, dass die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ein wichtiges Anliegen im Bezirk sei.

Christian Gaebler, Staatssekretär für Bauen und Wohnen, betonte unterdessen, dass das Vorhaben einen „wichtigen Beitrag zur Belebung der Mierendorff-Insel“ leiste. „Vor allem den sozialen Aspekt, dass Wohnen und Kinderbetreuung verknüpft wird, finde ich wichtig“, sagte der SPD-Politiker.

Nach Angaben der WBM solle in der Kita Platz für rund 60 Kinder sein. Kita und Kieztreff sollen auch in der Nachnutzung erhalten bleiben, während die Gemeinschaftsflächen im Erdgeschoss zu Abstellräumen und Gewerbeflächen umgenutzt werden sollen.