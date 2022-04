Berlinweit erste Abwendungsvereinbarung nach Gerichtsurteil

Auf dem Grundstück an der Nehringstraße 14 in Charlottenburg sollen auch Sozialwohnungen entstehen

Berlin. Es ist ein Erfolg mit Signalwirkung: In Charlottenburg-Wilmersdorf konnte das Bezirksamt die berlinweit erste Abwendungsvereinbarung für ein unbebautes Grundstück erzielen – und die erste nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Konkret verpflichtet sich die Eigentümerin des Grundstücks an der Nehringstraße 14 in Charlottenburg damit, dort innerhalb der nächsten sechs Jahre zu bauen und mindestens 30 Prozent geförderten Wohnraum zu schaffen.

Laut dem Baustadtrat Fabian Schmitz-Grethlein (SPD) ist die Übereinkunft für alle Beteiligten eine „Win-win-Situation“. Hätte die Eigentümerin die Abwendungsvereinbarung abgelehnt, hätte der Bezirk sein Vorkaufsrecht geltend machen können und aber nach einem Abnehmer suchen müssen. Die Vereinbarung ist in der Hinsicht etwas Besonderes, weil seit einem Gerichtsurteil vom November vergangen Jahres die Ausübung von Vorkaufsrechten in sozialen Erhaltungsgebieten stark eingeschränkt wurde. Das gelte laut dem Baustadtrat jedoch nicht für unbebaute Grundstücke.

Preisgünstiger Wohnraum soll neu geschaffen werden

Das betroffene Grundstück an der Nehringstraße liegt im Milieuschutzgebiet Klausenerplatz. „Gerade in Milieuschutzgebieten können wir durch die Neuschaffung von preisgünstigem Wohnraum erreichen, dass die sozialen Nachbarschaften in Wohnquartieren erhalten bleiben“, so Schmitz-Grethlein. Zudem könne so das Wohnungsangebot nachhaltig verbessert und dabei preiswerter Wohnraum für einkommensschwache Wohnungssuchende bereitgestellt werden, welche insbesondere durch Verdrängung gefährdet sind. „Wir wollen damit auch deutlich machen, dass wir alle Instrumente nutzen, um sozialen Wohnraum zu schaffen“, fügt der Baustadtrat an.

Kurz erklärt: Eine Abwendungsvereinbarung wird in Milieuschutzgebieten geschlossen, um die Käufer auf die Vorgaben des Milieuschutzes zu verpflichten. Ansonsten könnte der Bezirk von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Mit der Vereinbarung einigen sich beide Parteien darauf, dass der Käufer sozialverträglichen Wohnraum schafft und der Bezirk im Gegenzug auf sein Vorkaufsrecht verzichtet.

Im Falle der Nehringstraße 14 hat sich die Eigentümerin damit verpflichtet, mindestens 20 Wohnungen zu einem Mietpreis von 6,92 Euro den Quadratmeter anbieten. Vor wenigen Wochen erst hatte sie das Grundstück von einem privaten Eigentümer erworben. Seit mehr als 60 Jahren war die Fläche leer und wurde zum Teil als Parkplatz genutzt.

Baustart noch unbekannt

Wann es genau mit dem Bau losgeht, konnte der Baustadtrat noch nicht sagen. In der Linkspartei Charlottenburg-Wilmersdorf stößt das Vorgehen auf Zuspruch. „Die Auflage, dort sozialverträglich und zügig zu bauen, statt auf Rendite beim Weiterverkauf zu warten, ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt gegen Bodenspekulation im Bezirk“, so Rüdiger Deißler, Sprecher für Bauen und Wohnen. Die Abwendungsvereinbarung zeige, auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegen die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten, dass es sich lohne, in solchen Gebieten den Kampf gegen Spekulation und Mietenexplosion aufzunehmen.