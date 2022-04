1,1 Millionen Euro mehr für Müllbeseitigung

Die Ausgaben für die Parkreinigung steigen immer weiter. Grund ist die Zunahme von Müll. Lösungen müssen her.

Archivbild: Die Menge an Müll in Berlins Parks steigt immer weiter. Das kostet viel Geld.

Berlin. Die Zahlen sind ernüchternd. Die Ausgaben der Bezirke für die Beseitigung von Müll in den Grünflächen steigen immer weiter. Jetzt hat Charlottenburg-Wilmersdorf bekannt geben, dass im Jahr 2020 die allein dadurch entstehenden Kosten mit mehr als 1,1 Millionen Euro mehr als 15 Prozent des Grünflächenetats ausmachen. „Die zunehmende Müllflut durch To-Go-Produkte muss schnellstmöglich durch rigorose Pfandsysteme bekämpft werden“, sagt Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne).

Neben der bewussten Ablagerung von Müll und Schrottgegenständen in den Grünanlagen des Bezirks seien vor allem die Hinterlassenschaften der „To-Go-Kultur“ ein wesentlicher Faktor beim Anstieg der Müllmengen. Um dem entgegenzuwirken müssten rasch die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, so Schruoffeneger. Das Geld könnte viel besser in die Pflege der Pflanzen und Anlagen investiert werden.

Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen

Laut Claudia Buß, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Charlottenburg-Wilmersdorf, sind die höheren Kosten vor allem auf die gestiegene Menge an Müll zurückzuführen. „Das ist einfach viel zu viel Müll“, sagt sie. Schon seit Jahren reiche der Etat für die Reinigung der Grünflächen nicht aus. Doch durch Corona und die „To-Go-Kultur“ habe sich die Situation nochmals verschärft. „Die Menge an Müll ist so explodiert, wir müssen im Bezirk dringend neue Ideen entwickeln.“

Ein Vorschlag wäre, die Grünflächenreinigung sowie die Straßenreinigung in die Hände der Berliner Stadtreinigung (BSR) zu geben. Im Lietzenseepark, Preußenpark und Wilmersdorfer Volkspark funktioniere das bereits einwandfrei. Zudem müsse man ein Bewusstsein auch in der Bevölkerung schaffen. „Eigentlich bräuchten wir Maßnahmen, dass die Menschen ihren Müll mit nach Hause nehmen“, so Buß. Deswegen haben sie bereits auch erste Müllsammelaktionen im Bezirk veranstaltet, wie erst kürzlich Anfang April.