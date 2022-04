Zentrale von Netto Deutschland zieht nach Charlottenburg

Berlin. Der Lebensmittel-Discounter Netto verlegt den Standort des Unternehmenssitzes und zieht vom mecklenburgischen Stavenhagen nach Charlottenburg. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, werden die Verwaltungsbereiche, die aktuell in den Büros in Stavenhagen und im brandenburgischen Wustermark angesiedelt sind, umziehen. Hierfür wurden Büroflächen auf dem TechnoCampus in Charlottenburg angemietet. Der Umzug soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Am neuen Standort in Berlin werden alle Abteilungen der Verwaltung zusammengeführt, teilte das Unternehmen weiter mit. Die beiden Logistikzentren, aus denen die Netto-Märkte beliefert werden, sollen unverändert in Stavenhagen und Wustermark bestehen bleiben.

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 6000 Mitarbeiter.

Die Netto ApS & Co. KG mit den Markenfarben Schwarz und Gelb sowie einem Hund als Symbol ist nicht zu verwechseln mit dem größeren Netto Marken-Discount mit Sitz in Bayern.