Geflüchtete Kinder: Geringe Impfquote gegen Masern sorgt für Kontroverse

Unterrichtsmaterial liegt auf einem Tisch in einer Willkommensklasse für aus der Ukraine geflüchtete Kinder.

Die geringe Impfquote gegen Kinderkrankheiten bei den geflüchteten Kindern aus der Ukraine hat eine Kontroverse ausgelöst, die danach fragt, wie wichtig die Impfpflicht, zum Beispiel gegen Masern, bei schulpflichtigen Kindern ist. Während die Senatsgesundheitsverwaltung die Schulpflicht vorrangig sieht, ist für Detlef Wagner, Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, die Impfpflicht von größerer Bedeutung. „Der Schutz der Gesundheit gilt als höchstes Gut“, sagt der CDU-Politiker.

Das größte Problem sieht Wagner darin, dass derzeit vorrangig gegen das Coronavirus geimpft werde. Kinder, die etwa im Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel gegen das Coronavirus geimpft werden, könnten mindestens zwei Wochen lang keine andere Impfung erhalten. „Wir versuchen wie die Weltmeister gegen Corona zu impfen, anstatt gegen Krankheiten, die schwerste Folgen haben könnten“, so Wagner. Das stoße bei ihm auf Unverständnis.

Nur 81,9 Prozent der Ukrainer gegen Masern geimpft

Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation hat die Ukraine seit 2018 weltweit die zweithöchste Zahl an Infektionen mit dem Masernvirus. 81,9 Prozent der Ukrainer sind gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft – in Deutschland liegt die Impfquote gegen Masern bei Kindern im entsprechenden Impfalter bei rund 97 Prozent.

Laut dem Gesundheitsstadtrat ist die geringe Impfquote unter ukrainischen Kindern ein „ganz massives Problem“. Die Senatsverwaltung für Gesundheit ist anderer Meinung. Grundsätzlich ist laut Sprecherin Anna Lorenz für Kinder und Jugendliche, die in eine Schule aufgenommen werden sollen, ein ausreichender Impfschutz oder eine Immunität gegen Masern verpflichtend. Wenn sie jedoch der Schulpflicht unterliegen, sollen sie auch ohne Impfung in der Schule aufgenommen werden. Der Impfschutz müsse in dem Fall schnellstmöglich vervollständigt werden. Um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auch unkompliziert gegen Krankheiten wie Masern, Mumps oder Röteln impfen zu lassen, hat das Gesundheitsamt Mitte extra dafür eine Impfstelle eingerichtet.

Ähnlich wie die Gesundheitsbehörde sieht es auch Tom Erdmann, Sprecher der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Die Schulpflicht wiegt höher“, sagt er. Für die Kinder sei es jetzt wichtig, schnell einen pädagogischen Alltag zu bekommen. Bis sie immunisiert sind, könnten sie in getrennten Gruppen unterrichtet werden.