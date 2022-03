Ärger über Abordnung von Personal ins Ankunftszentrum

Berlin. Die Bezirke sind verärgert: Franziska Giffeys (SPD) Aufruf an alle Landesbediensteten mit der Bitte um personelle Unterstützung am Ukraine-Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel habe ohne vorherigen Austausch mit den Bezirksämtern stattgefunden, kritisiert etwa Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne). „Ich finde die große Solidarität großartig. Aber bei allem Verständnis: Sich gegenseitig die Arbeitskräfte abzuschwätzen, kann nicht der richtige Weg sein“, sagte Bauch am Donnerstagsabend bei der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

Auf Nachfrage teilte die Senatskanzlei mit, dass das Personal nicht einfach „abgezogen werde“, so Pressesprecherin Lisa Frerichs. „Es ist völlig verständlich, dass nicht alle Bereiche Mitarbeiter schicken können, wie etwa die Sozialämter und Gesundheitsämter“, sagte sie und betonte, dass der Senat im engen Austausch mit den Bezirken sei. Bis Freitagnachmittag hätten sich bereits rund 260 Landesbedienstete freiwillig gemeldet.

Die Regierende Bürgermeisterin hatte sich am vergangen Montag in einem Brief an alle Landesbediensteten gewandt und um freiwillige Helfer am neuen Ankunftszentrum in Tegel gebeten. Es würden mindestens 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für drei Wochen benötigt, die an den Registrierungsschaltern die Aufnahme der Personaldaten und Ausstellung der Unterbringungszuweisung übernehmen, so Giffey.

Bezirke benötigen Personal selbst für Flüchtlingshilfe

Daraufhin hätten sich laut Bauch auch etliche Beschäftigte aus dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf gemeldet. Als Reaktion darauf schrieb die Bezirksbürgermeisterin zusammen mit den Stadträten am Mittwoch einen Brief an alle Beschäftigten des Bezirksamtes und bat darin um Verständnis, dass sie keine Abordnung in das Ankunftszentrum zulassen können. „Wir sind allen dankbar für das große Maß an Solidarität, das unsere Stadt den Geflüchteten aus der Ukraine entgegenbringt“, so Bauch. „Aber wir stoßen als Bezirk bereits jetzt mit den Regelaufgaben an unsere Grenzen und sind auf unsere Mitarbeitenden in allen Abteilungen angewiesen, auch weil die Amtshilfe durch die Bundeswehr bei der Pandemiebekämpfung nun auch vorzeitig beendet werden musste.“

Lange Warteschlangen vor den Ämtern

Auch angesichts der Tausenden Menschen, für deren Unterbringung und Versorgung die Bezirke hauptverantwortlich sind, könnten Abordnungen in das Ankunftszentrum nicht zugelassen werden. Solange jedenfalls, wie im eigenen Hause die Regelaufgaben und zusätzlich die Anforderungen durch Pandemie und Flucht nur mit externen Dienstleistern und kurzzeitig befristetet Beschäftigten bewältigt werden können, begründet Bauch. „Wir sehen täglich die langen Warteschlangen vor den Ämtern, und die Bedarfe werden leider noch steigen, da Putin seinen Krieg sicherlich nicht einfach beenden wird.“ Dabei betont sie, dass der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf aufgrund der engen kulturellen Verbindung in die Ukraine viele Menschen von dort aufnehme. „Der Krieg in der Ukraine ist entsetzlich, und wir tun als Bezirk, als Land und als europäische Gemeinschaft alles dafür, um das Leiden vor Ort zu beenden und die Geflüchteten bestmöglich zu versorgen“, so Bauch weiter.

Bezirk: Bewältigen eine Krise nach der anderen

Auch der bezirkliche Koordinierungsstab tage bereits mehrfach in der Woche. Die Beschäftigten des Bezirks leisteten großartige Arbeit – und das teils weit über die vereinbarten Dienstzeiten hinaus, so Bauch. Das Bezirksamt bewältige unter enormer Anstrengung der Beschäftigten eine Krise nach der anderen und erbringe zuallererst die bürgernahen Dienstleistungen, während vieles andere zunächst auf Verschleiß fahre. „Wir danken dafür unseren Beschäftigten und ich bitte Sie um die Solidarität auch mit den Kolleg*innen hier im Bezirks, die seit Tagen im Einsatz sind.“