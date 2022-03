Messe soll Notquartier für bis zu 2500 Menschen werden

Die Europäische Kommission will die Abhängigkeit der EU von russischem Gas drastisch verringern. Mit Hilfe anderer Lieferanten und dem Ausbau erneuerbarer Energien lasse sich die Nachfrage der EU nach russischem Gas um zwei Drittel bis Ende des Jahres reduzieren, sagte Vizepräsident Frans Timmermans in Brüssel.

Berlin. Die Messehalle 26 soll in den nächsten Tagen zu einer Notunterkunft für bis zu 2500 Geflüchtete aus der Ukraine ausgebaut werden. Wie die Morgenpost erfuhr, hat der frühere Chef des Technischen Hilfswerks Albrecht Broemme vom Senat den Auftrag erhalten, entsprechende Kapazitäten zu schaffen. Broemme hatte zuletzt im Auftrag des Landes die Impfzentren aufgebaut.

In der Messehalle 26 war bis zum vergangenen Sommer die Corona-Notfallklinik des Landes untergebracht, die aber nie gebraucht wurde. Nun sollen dort „Überlaufkapazitäten“ entstehen, wenn andere Unterkünfte dem Andrang von Geflüchteten aus der Ukraine nicht mehr aufnehmen können.

Auch im früheren Flughafen Tegel, wo der Senat nach Angaben der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in den nächsten Tagen ein eigenes Ankunftszentrum für Ukrainer eröffnen will, sind zusätzliche Notunterkunfts-Plätze geplant.

Um die Unterbringungskapazitäten zu erhöhen, erwägt man in den zuständigen Behörden, künftig geeignete Immobilien gegebenenfalls auch nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) zu beschlagnahmen.

In der Messehalle 26 soll die Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine entstehen.

Foto: Joerg Krauthoefer

Früherer Notunterkunfts-Betreiber gegen neue Notunterkünfte für Geflüchtete

Der Chef eines wichtigen Akteurs in der Berliner Geflüchteten-Hilfe warnt den Senat davor, für die Menschen aus der Ukraine neue Notunterkünfte einzurichten. Michael Elias von der gemeinnützigen GmbH Tamaja sprach sich hingegen dafür aus, über den Weg des Polizeirechts Hotels und Hostels zu beschlagnahmen und die Hoteliers zu entschädigen. „Am Ende sind die Gesamtkosten für den Staat sogar niedriger, als wenn neue Notunterkünfte aufgebaut werden“, sagte Elias der Morgenpost.

Tamaja betreibt derzeit im Auftrag des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten das Ankunftszentrum in Reinickendorf. Bekannt wurde das Sozialunternehmen, weil es in der Flüchtlingskrise 2015/16 über viele Monate die in den Hangars des Tempelhofer Flughafens eingerichteten Notunterkünfte betrieben hatte. Es sei weder den Geflüchteten noch den Mitarbeitenden zuzumuten, wieder über womöglich längere Zeit in solchen Massenquartieren zu leben beziehungsweise zu arbeiten. Soziale oder medizinische Betreuung könnten freie Träger auch in Hotels und Hostels gewährleisten.

Berlins insgesamt 115.000 Hotelbetten stehen aktuell zu einem Großteil leer, weil die Touristen trotz abflauender Corona-Lage noch nicht wieder wie früher in die Stadt kommen. Viele Hoteliers haben ihre Häuser bereits freiwillig für die Aufnahme von Geflüchteten geöffnet.