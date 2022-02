Corona Berlin: Impfzentrum an der Messe schließt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor einem "Freedom Day" mit dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. Deutschland müsse vorsichtiger sein als andere Länder, weil mehr ältere Menschen nicht geimpft seien, sagte er in Berlin.

Berlin. Nach mehr als einem Jahr schließt am kommenden Montag das Impfzentrum an der Messe. Als Ersatzstandort wird bereits im benachbarten Internationalen Congress Center ICC geimpft. „Im Anschluss wird das Impfzentrum zurückgebaut, um wieder für Messen zur Verfügung zu stehen“, teilte Emanuel Höger, Sprecher der Messe Berlin, auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Das Freiwerden des Messegeländes ist ein wichtiger Baustein für die Rückkehr in das normale Geschäft des Landesbetriebs.

Die Freude darüber ist sichtlich groß. „Die letzten Wochen und Monate haben bestätigt, dass Besucher und Aussteller ungebrochen interessiert sind an Messen, Kongressen und Veranstaltungen in Berlin“, erklärt Messechef Martin Ecknig.

Messe Berlin: 2000 Aussteller bei der Fruit Logistica erwartet

Die erste Messe, die diese Hallen wieder nutzen werde, sei nach Plan die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel Fruit Logistica vom 5. bis zum 7. April. Der Messe zufolge werden bei der Fruchtmesse rund 2000 Aussteller aus 80 Ländern erwartet. 50.000 Quadratmeter Fläche in 20 Hallen werden Teil der diesjährigen Fruit Logistica sein. „Das ist der sichtbare Re-Start“, sagte Ecknig.

Gleichzeitig endet damit das von den Maltesern betriebene Impfzentrum an der Messe, was als das bislang am längsten durchgehend geöffnete Impfzentrum galt. Insgesamt solle die Zahl der landeseigenen Impfeinrichtungen von elf auf fünf reduziert werden. Hintergrund der Abbaupläne sind die hohen laufenden Kosten der Impfzentren, die bis Mai mit 173 Millionen Euro angegeben werden. Allein in diesem Jahr sind für das Impfzentrum Messe für die zwei Monate bis zur Schließung Ende Februar knapp 30 Millionen Euro veranschlagt worden.