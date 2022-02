Dauerbaustelle U-Bahnhof Bismarckstraße

Berlin. Die Decken sind aufgerissen und Kabel hängen lose herunter. An den Wänden sind zum Teil die Fliesen abgerissen, dass der graue Putz zum Vorschein kommt. Rundherum stehen Baugerüste am Bahnsteig. Am U-Bahnhof Bismarckstraße, einem wichtigen Umsteigebahnhof in der City West – hier kreuzen sich die Linien U2 und U7 – herrscht eine Großbaustelle, und das nun schon seit gut sechs Jahren. Eigentlich sollten die Sanierungsarbeiten schon seit 2020 abgeschlossen sein. „Dass es insgesamt so lange dauert, hat mehrere Ursachen“, sagt Jannes Schwentu, Pressesprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Arbeiten jetzt erst im April 2023 abgeschlossen werden.

Jüngstes Beispiel: Teile der neuen Fliesen mussten wieder abgerissen werden. „Aufgrund einer fehlerhaft ausgeführten Unterkonstruktion müssen leider einige Streifen der neuen Fliesen ausgewechselt werden“, erklärt Schwentu. Weiter mussten etwa nach den Bauwerksuntersuchungen außerplanmäßige Schadstoffsanierungen aufgrund von Asbest-Funden sowie einige Umplanungen durchgeführt werden. Hinzukomme, dass das Vergabeverfahren der europaweiten Ausschreibung in mehreren Etappen stattfand, die Baustopps zur Folge hatten. „Letztendlich verursachte auch Corona Einschränkungen bei den Baufirmen und Lieferprobleme bei den zu verbauenden Materialien“, so Schwentu.

Sanierungskosten: 14 Millionen Euro

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro. Aktuell werden unter anderem Fliesenarbeiten am Bahnsteig der Linie U7, Deckenarbeiten an der Vorhalle Nord und eine Grundinstandsetzung eines Aufzuges mit Verbindung der Linien U2 und U7 durchgeführt. Zudem wird die Decke wiederhergestellt und einer der Ausgänge wieder instand gesetzt. Bis zur Fertigstellung im April 2023 müssen unter anderem noch Aufzüge und Rolltreppen erneuert, Betriebsräume ausgebaut und restliche Fliesenarbeiten vorgenommen werden.

Der im April 1978 eröffnete U-Bahnhof unter der Kreuzung Bismarck- und Wilmersdorfer Straße wurde in einer Boomzeit für Berlins Untergrundbahn errichtet. Denn nach dem Mauerbau 1961 hatte der Berliner Senat mithilfe von Bundesmitteln massiv Geld in den Ausbau der U-Bahn investiert. In Rekordtempo wurden damals neue Linien und die dazugehörigen Stationen gebaut – darunter eben auch die Linie U7.

Ein Großteil der Sanierungsarbeiten konnte in den vergangen Jahren bereits abgeschlossen werden. So wurden bereits drei Ausgänge, die Hintergleiswand der Linie U7 und der Aufzug auf Straßenebene wieder instand gesetzt. Fast ein Jahr lang hat am Bahnhof Bismarckstraße allein die Betonsanierung gedauert. Zudem wurde der Bahnsteig der U2 Richtung Pankow bereits ausgebaut.