Berlin vermüllt: Bezirk warnt vor "dramatischer Entwicklung"

In drastischen Worten schildert der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Lage in Parks und Grünanlagen - und fordert ein Umdenken.

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf fordert eine Debatte über die Vermüllung von Parks in Berlin.

Berlin. In deutlichen Worten warnt der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf vor der Vermüllung von Parks. Die Müllbeseitung in den Grünanlagen koste immer mehr Geld. Aus diesem Grund würden für die reguläre Unterhaltung der Grünanlagen keine Mittel zur Verfügung stehen.

"Das geht zu Lasten der Qualität der Anlagen und hat damit auch für die Bürger:innen sichtbare und spürbare Auswirkungen", heißt es in einer Mitteilung, die der Bezirk am Mittwoch veröffentlichte. Charlottenburg-Wilmersdorf werde dieses Jahr beispielsweise Neuanschaffungen und Reparaturen von Bänken und Papierkörben in Höhe von 125.000 Euro zurückstellen müssen.

"Dramatisch" sei die Situation bei den Schulhöfen. Hier stehe ein Bedarf von 805.000 Euro einem vorhandenen Betrag von 300.000 Euro gegenüber. Diese Mittel müssten in den nächsten Jahren dringend verstärkt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Müll in Charlottenburg-Wilmersdorf: Stadtrat appelliert an Bürger

Grünflächenstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) teilte zur Park-Vermüllung mit: "Wir brauchen eine gesamtstädtische Debatte über den Wert von Grünanlagen und Freiflächen für die Stadt. Dazu gehören auch Spielplätze, Sportplätze und Schulhöfe. Nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bezirken und Land wird das Problem lösbar sein."

Auch Bürgerinnen und Bürger müssten ihren Teil dazu beitragen, indem der Müll vom Picknick, die Pizzaverpackung und der Pappbecher nicht einfach in den Anlagen liegengelassen werde. Pfandsysteme für Verpackungen könnten dafür ein geeignetes Mittel sein.