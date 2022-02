Neue Unterkunft für 155 Flüchtlinge in Wilmersdorf

Am Freitag wurde das erste MUF an der Fritz-Wildung-Straße in Wilmersdorf eröffnet.

Nach gut zwei Jahren Bauzeit steht die erste Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF) an der Fritz-Wildung-Straße in Wilmersdorf. Der Name bezieht sich auf die modulare Bauweise, bei der vorgefertigte Bestandteile nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden. „Dieses Prinzip ermöglichte uns die relativ kurze Bauzeit“, sagte Alexander Straßmeir, Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, am Freitag bei der Eröffnung im Beisein von zahlreichen Anwohnern aus der Nachbarschaft und der Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf Kirstin Bauch (Grüne) sowie der Staatssekretärin für Integration und Soziales Wenke Christoph (Linke).

„Ich freue mich, dass wir es nach so kurzer Zeit geschafft haben, die Infrastruktur aufzustellen. Jetzt geht es darum, diese mit Leben zu füllen“, sagte Bauch. „Die Frage ist, wie empfangen wir die Menschen, denn Geflüchtete zu empfangen heißt auch, die eigenen Lebenswelten zu öffnen.“ Anfang März sollen hier die ersten Bewohner aus etwa Syrien, Afghanistan und dem Irak hier einziehen. Die meisten von ihnen leben bereits seit einiger Zeit in Berlin und ziehen etwa aus dem anliegenden Containerdorf ins MUF um. Insgesamt bietet die Unterkunft mit 33 Wohnungen Platz für bis zu 155 Menschen.

„Das sind total nette Menschen“

Auf den ersten Blick wirkt das Haus sehr steril. Farblich ist alles in grau und weiß gehalten. Im Flur riecht es noch nach frischem Putz. In jeder der Wohnungen sind Badezimmer und Küche enthalten. In den Schlafzimmern fehlen noch die Matratzen auf den Holzbetten. „Ich hoffe, dass die Geflüchteten hier ein Zuhause und ein Zusammenleben in guter Nachbarschaft finden“, sagte Christoph.

Ursprünglich war geplant, dass an diesem Standort 450 Geflüchtete einziehen sollen. Doch wegen Anwohnerbeschwerden hat man sich jetzt auf 155 geeinigt. Das Interesse der Nachbarschaft bei der Eröffnung war groß. Schon nach kurzer Zeit war die Besucherobergrenze von 50 Menschen ausgeschöpft. Eine von ihnen ist Anna Mühlbauer, die in der Nähe wohnt. „Ich wollte gucken, was hier Neues ist“, sagt die 68-Jährige. Sie ist von dem MUF begeistert. Als damals das Containerdorf eröffnet wurde, hat sie schon eine Familie betreut. „Das sind total nette Menschen“, so Mühlbauer. Auch jetzt könne sie sich vorstellen ehrenamtlich zu engagieren.