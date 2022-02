Zoo Berlin: Nachwuchs bei den Parmakängurus

Der Berliner Zoo freut sich immer über Nachwuchs. Auch wenn er sich mit Verspätung der Öffentlichkeit zeigt. So geschehen bei den Parmakängurus. „Die Jungen werden nach 35 Tagen geboren und gucken nach etwa zwei Monaten das erste Mal aus dem Beutel der Mutter“, erklärt ein Sprecher des Fördervereins Freunde Hauptstadtzoo. So wie jetzt gerade geschehen. Das Geschlecht des kleinen Tiers ist bis jetzt nicht bekannt.

Weitere fünf Monate verbringt das Kängurujunge im Beutel der Mutter, bis es dann langsam entwöhnt wird. Dann gesellt es sich zu einer Gruppe von aktuell zwei männlichen und sechs weiblichen Parmakängurus im Berliner Zoo.

Parmakängurus galten lange Zeit als ausgestorben, bis sie in den 1960er Jahren in Südostaustralien wiederentdeckt wurden. Seitdem werden sie weltweit in Zoos gezüchtet, im Berliner Zoo werden sie seit 1994 gehalten. Durch Zuchtprojekte und Naturschutzgebiete in den Lebensräumen der Parmakängurus konnte sich deren Population langsam wieder stabilisieren.

Kängurus werden als „potenziell gefährdet“ eingestuft

Die Kängurus werden heute durch die International Union for Conservation of Nature (ICUN) als „potenziell gefährdet“ eingestuft. Zwar hat sich die Anzahl der freilebenden Tiere erholt, durch die Zerstörung ihres Lebensraums sind die Parmakängurus trotzdem bedroht.

Weltweit halten und züchten Zoos daher Reserve-Populationen. Würde das Parmakänguru in Zukunft wieder als „gefährdet“ eingestuft, könnten die Tiere aus den Zoos ausgewildert werden, so ein Sprecher des Fördervereins Freunde Hauptstadtzoo. Auch die Parmakängurus des Berliner Zoos sind eine solche Reserve-Population.