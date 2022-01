Zoo Berlin: Neue Nashorn-Anlage nimmt Gestalt an

Berlin. Es geht voran mit der Nashorn-Pagode im Zoo Berlin: Der 25 Meter hohe Turm, Zentrum der neuen Anlage für Panzernashörner, Pustelschweine und Tapire, nimmt von Tag zu Tag mehr Gestalt an. Aktuell werden die letzten Elemente des Turms montiert, bestehend aus 68 gestapelten Elementen aus Beton, die jeweils bis zu zehn Tonnen wiegen.

Auch der Rohbau des Innenbereichs sei bereits weit fortgeschritten, teilt der Zoo Berlin mit. Er soll bereits in wenigen Wochen fertiggestellt sein. Grundsteinlegung für den Bau war im Spätsommer 2021. Wenn das Bauwerk fertig ist, soll eine Turmspitze aus goldgelb-lackiertem Blech weit über die Grenzen des Zoos hinaus in der Sonne funkeln.

Die Nashörner Betty und Karl.

Foto: © 2021 Zoo Berlin

Die auffällige Konstruktion ist Absicht, denn der Zoo Berlin will mit dem Turm ein "Denkmal für den Artenschutz" schaffen. Auch das Panzernashorn wäre fast ausgerottet worden. Aktuell gelten laut der Weltnaturschutzunion IUCN fast 37.500 Tier- und Pflanzenarten als bedroht - mehr als jemals zuvor. „Wir müssen uns bewusstmachen, dass mit schwindender Biodiversität die Grundlage jeglichen Lebens auf unserem Planeten Stück für Stück verloren geht. Daher geht dieses Thema jeden einzelnen von uns an“, sagt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Der Turm soll daher weit über die Grenzen des Zoos hinaus auf das Thema aufmerksam machen.

14.000 Quadratmeter für Panzernashörner, Pustelschweine und Tapire

Zwei Mitarbeiter halten auf der Baustelle der neuen Nashorn-Pagode im Zoo einen Plan der Anlage in den Händen.

Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Turm wird Mittelpunkt einer rund 14.000 Quadratmeter großen, sumpfigen Graslandschaft für Panzernashörner, Pustelschweine und Tapire, welche dem natürlichen Lebensraum der Tiere nachempfunden wird. Zwischen den hohen Gräsern und Wasserläufen sollen sich ab Frühjahr 2023 die Tiere ein Schlammbad gönnen. Von dem Turm aus sollen Besucher die Tiere beobachten können. Durch mehrere Panoramascheiben können sie einen Einblick in das Leben der Tiere erhalten, wobei es erstmals möglich sein soll, die indischen Nashörner auch beim Baden unter Wasser beobachten zu können.

Die Gäste des Zoos werden zudem an einem Wunschbrunnen die Möglichkeit haben, direkt einen Beitrag für den Artenschutz zu leisten. Sämtliche Spenden fließen in Artenschutzprojekte, unter anderem für den Schutz des Panzernashorns in nordostindischen Assam, so der Zoo Berlin.

Drei Panzernashörner sollen im Zoo Berlin leben und sich bestenfalls auch vermehren. Das Mutter-Sohn-Duo Betty und Karl wohnt bereits im Berliner Zoo und zieht dann in das neue Gehege um. Ein Männchen soll noch folgen.

Für den Bau der Nashorn-Pagode sind laut Zoo Berlin insgesamt rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Wie auch der Panda-Garden wird die Nashorn Pagode vom Berliner Architekturbüro dan pearlman Erlebnisarchitektur geplant.

