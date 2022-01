Eine Solaranlage für das Dach des Olympiastadions

Fachkräfte bauen neue Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Olympiastadions auf, fotografiert am 20. Januar 2022 in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Die ersten Photovoltaikanlagen (PV) sind auf dem Dach des Olympiastadions in Charlottenburg-Wilmersdorf jetzt aufgestellt. Die Sonne spiegelte sich am Donnerstagmorgen auf den Modulen. Doch wegen des eisigen Wetters musste die Installation der weiteren Module auf dem äußeren Betonring des Stadiondaches an diesem Tag unterbrochen werden. In etwa sechs bis acht Wochen, abhängig von der Wetterlage, soll die Solaranlage laut Plan in Betrieb gehen. Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, kann es kaum erwarten. „Für uns ist die PV-Anlage auf dem Dach ein weiterer Schritt Richtung CO2-Neutralität der gesamten Immobilie“, sagt er.

Wenn die Solaranlage im Frühjahr in Betrieb geht, kann das Olympiastadion bis zu 225 Tonnen CO2 pro Jahr sparen. Damit ist die PV-Anlage die Basis für das Ziel eines klimaneutralen Stadions. Nach aktuellen Prognosen könne damit knapp 615.000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von rund 205 Dreipersonenhaushalten. „Ökologie und Nachhaltigkeit sind für uns als Betreibergesellschaft wichtig“, führt Rohwedder weiter aus. „Die Solarstromerzeugung auf dem Stadiondach ist ein großer Schritt zu einem intelligenten und effizienten Energiemanagement.“

Lokal erzeugter Strom für die Grundversorgung

Versorgt werden sollen mit der Solarenergie jedoch nicht private Haushalte, sondern lediglich das Stadion selbst. Der lokal erzeugte Strom solle für die Grundversorgung genutzt werden, unter anderem für die Lüftung, Kühlung und Beleuchtung des Stadions genutzt werden, erklärt Rohwedder. Insgesamt können damit bis zu zwölf Prozent des Strombedarfs des Stadions gedeckt werden. An normalen Tagen ohne Veranstaltungen könne damit sogar der gesamte Strombedarf gedeckt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die insgesamt 1614 Solarmodule der Photovoltaikanlage stammen vom Systemanbieter Solarwatt. Laut dem Geschäftsführer Detlef Neuhaus sei die Erzeugung und Nutzung von Solarstrom nicht nur aus ökologischer Sicht absolut sinnvoll. „Solarenergie ist mit Abstand die wirtschaftlichste Energiequelle, die es gibt“, sagt er. Die Solarmodule würden mehrere Jahrzehnte zuverlässig sauberen Sonnenstrom liefern und damit die Olympiastadion Berlin GmbH „zumindest in Teilen“ unabhängig von immer weiter steigenden Energiepreisen machen.

Solaranlage für das Dach des Olympiastadions kostet 625.000 Euro

Nach Angaben von Rohwedder spare das Olympiastadion damit jährlich einen vierstelligen Betrag an Stromkosten. Er betont aber, dass es ihm nicht um Einsparungen, sondern um die Nachhaltigkeit ginge. Insgesamt kostet das PV-Anlagenprojekt rund 625.000 Euro. Die Kosten dafür trägt jedoch nicht das Olympiastadion selbst, sondern der Ökoenergieversorger Polarstern, Investor und Betreiber der Photovoltaikanlage.

Manuel Thielmann, Leiter Dezentrale Energielösungen bei Polarstern, betont die wichtige Bedeutung der Entwicklung hin zu Solarstrom. „Das Interesse an Gewerbe-Mieterstrom muss dringend gestärkt und brach liegende Dachflächen im Sinne der Energiewende genutzt werden“, sagt Thielmann. Doch dafür brauche es laut ihm dringend Vereinfachungen vonseiten der Politik, um die Energiewende voranzutreiben.

Politische Rahmenbedingungen erschweren Projekt

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen seien schwierig. Immer wieder habe es Probleme etwa mit zu erfüllenden Auflagen gegeben. Gut drei Jahre haben sie von der Planung bis zur Installation der PV-Anlagen gebraucht. „Das könnte auch schneller gehen“, so Thielmann. Er hoffe dringend auf eine politische Lösung. Ein guter Schritt sei dafür das Solargesetz, das im Juni letzten Jahres vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen wurde.

Demnach müssen ab 2023 in Berlin bei neuen Wohn-, Nicht-Wohngebäuden und bei größeren Dachsanierungen Photovoltaik-Anlagen errichtet werden. „Durch eine Einführung von PV-Pflichten – wie sie in Berlin kommt – und Förderungen, deren Kriterien erst mit verstärkter Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäude erfüllt werden, erhält die gewerbliche Nutzung von Solarenergie den benötigten Rückenwind“, so Thielmann.

Solarausbau in Berlin hat sich beschleunigt

Am Donnerstag teilte die Senatsverwaltung für Energie, Wirtschaft und Betriebe mit, dass Berlin auf einem guten Weg zur klimaneutralen Stadt und der „ Masterplan Solarcity Berlin“ eine positive Wirkung zeige. Nach Angaben des Senats hätte sich mit rund 1500 die Anzahl der neu installierten Photovoltaik-Anlagen vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 etwa verdoppelt.

Laut dem Energiesenator Stephan Schwarz (parteilos für die SPD) hab das Tempo der Umsetzung der Maßnahmen zur Solarcity Berlin hat erheblich angezogen. „Mit der Verabschiedung des Solargesetzes, das Solarenergie für Neubauten und Dachsanierungen ab 2023 verpflichtend vorgibt, der Anhebung der eigenen Klimaziele im Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz bis 2030 und dem Solarcity Netzwerk setzen wir wichtige Grundpfeiler, um die Solarenergie weiter voranzubringen, um die Klimaneutralität in der Hauptstadt zu erreichen“, sagt er.

Starker Beitrag auf dem Weg Berlins zur solaren Stadt

Für ein klimaneutrales Berlin im Jahr 2045 sei die Nutzung von Sonnenenergie unbedingt erforderlich. Laut Timo Rohwedder sei die PV-Anlage auf dem Dach des Olympiastadions „ein starker Beitrag zum Masterplan Solar-City, dem Weg Berlins zur solaren Stadt.“ Zudem gebe es noch weitere Ideen zur Energieeinsparung. Ein wichtiger Schritt sei dafür laut dem Geschäftsführer des Olympiastadions der Einsatz von Batteriespeichern mit Second-Life Batterien. Doch das dauere noch mindestens zwei Jahre.