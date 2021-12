Zoo und Tierpark: Ehemaliger Direktor Blaszkiewitz gestorben

Berlin. Der ehemalige Direktor des Zoo und Tierpark Berlin, Dr. Bernhard Blaszkiewitz, ist in der vergangenen Woche im Alter von 67 Jahren gestorben. Das teilte der Zoologische Garten am Montag mit. Der studierte Biologe war ab 1991 Direktor des Tierpark Berlin. 2007 übernahm er außerdem den Posten des Zoo-Direktors. Er war bis 2014 der erste gemeinsame Direktor von Zoo, Tierpark und Aquarium in Personalunion.

„Er war ein leidenschaftlicher Tiergärtner und hat vor allem den Tierpark in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend geprägt“, resümierte Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem den Verdienst seines Vorgängers. „Wir verdanken es unter anderem auch seinem Einsatz, dass wir heute diese zwei herausragenden zoologischen Einrichtungen in unserer Hauptstadt haben, die an Artenvielfalt weltweit ihresgleichen suchen.“

Blaszkiewitz war während des Studiums Tierpfleger-Volontär

Blaszkiewitz wurde am 17. Februar 1954 in Berlin geboren und kannte den Zoo Berlin bereits seit seiner Kindheit. Während seines Biologiestudiums an der Freien Universität Berlin war er dort Tierpfleger-Volontär. Nach Stationen im Zoo Frankfurt und Gelsenkirchen kam er 1984 als Kurator in den Zoo Berlin zurück. Er promovierte 1987 an der Universität Kassel, bevor er 1991 die Nachfolge von Tierparkgründer Prof. Dr. Heinrich Dathe als Direktor des Tierpark Berlin antrat.

Blaszkiewitz war sein Leben lang eng mit Zoo und Tierpark verbunden. Er machte sich – insbesondere in den politisch instabilen Zeiten nach dem Mauerfall – für den Erhalt des Tierparks in seiner bisherigen Form und Größe stark. Der Tierpark hatte in den 1990er Jahren als Folge der wirtschaftlich schwierigen Situation in der Zeit vor dem Mauerfall einen hohen Modernisierungsbedarf.

Während der über 20-jährigen Amtszeit von Blaszkiewitz wurden im Tierpark Berlin die zuvor teils nur provisorisch gebauten Stallungen und Anlagen bis zum Jahr 2000 durch Neubauten ersetzt. So entstanden unter anderem weitläufige Anlagen für afrikanische Huftiere, Haustiere und Gebirgstiere. Darüber hinaus wurden in seiner Amtszeit das Affenhaus sowie das Giraffenhaus, aber auch die beliebten begehbaren Tieranlagen wie der Vari-Wald, der Streichelzoo und die Känguruanlage gebaut. Im Zoo Berlin eröffnete er 2013 das Vogelhaus.

Während seiner Zeit als Direktor standen aber auch schwierige Entscheidungen an: Bis Mitte der 1990iger Jahre erfolgte die Abgabe aller Menschenaffen aus dem Tierpark, weil dort keine artgemäße Haltung mehr möglich war.

Zoo und Tierpark: Blaszkiewitz trieb die Weiterentwicklung des Tierbestands voran

Blaszkiewitz trieb als Direktor die Weiterentwicklung eines artenreichen Tierbestands für Zoo und Tierpark Berlin voran. Besondere tiergärtnerische Höhepunkte waren die erfolgreiche Erhaltungszucht von Afrikanischen und Asiatischen Elefanten sowie Panzernashörnern. Die ersten beiden Koalas auf deutschem Boden waren 1994 im Tierpark Berlin als Leihgabe aus dem Zoo San Diego zu sehen, im gleichen Jahr kamen auch die ersten Rundschwanzseekühe in den Tierpark. Weitere Höhepunkte waren 1991 die europäische Erstzucht von Weißlippenhirsch, 1992 die Welt-Erstzucht von Brillenpelikan und 2003 die Welt-Erstzucht von Kampfadlern.

