Anschlag auf Weihnachtsmarkt: So läuft das Gedenken ab

Berlin. Zum fünften Jahrestag des Anschlags werden am Sonntagabend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz erwartet. Bei einer interreligiösen Andacht wollen Steinmeier und Müller kurze Reden halten. Anwesend sein werden neben Hinterbliebenen auch Retter und Helfer, die am Abend des Anschlags im Einsatz waren.

Die Predigt hält der evangelische Bischof Christian Stäblein, durch den Gottesdienst führt Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche. Angekündigt sind auch der katholische Erzbischof Heiner Koch, Rabbiner Andreas Nachama und Imam Kadir Sanci. Die Andacht wird musikalisch begleitet von der Sängerin Jocelyn B. Smith.

Direkt im Anschluss an die Andacht sprechen Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier sowie der Regierende Bürgermeister Michael Müller. Deshalb beginnt die diesjährige Andacht bereits um 18.45 Uhr. Im Anschluss findet vor den Stufen zur Kirche am Gedenkort „Goldener Riss“ ein Gedenken mit Verlesung der Namen statt. Um 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlag, werden 13 Glockenschläge an die nunmehr 13 einzelne Todesopfer des Anschlags erinnern.

Die Gedenkveranstaltungen werden gestreamt

Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist die Anmeldeliste bereits seit längerem gefüllt. Dies gilt auch für die an die Andacht anschließende Gedenkzeremonie am Gedenkort. Ohne bestätigte Anmeldung ist die Teilnahme nicht mehr möglich. Die Veranstaltungen werden aber per Livestream von 18.45 Uhr bis ca. 20.02 Uhr mitzuerleben sein.

Schon ab Sonntagmittag wird es wegen der hohen Sicherheitsanforderungen aufgrund der Teilnahme des Bundespräsidenten und der anderen hohen Gäste rund um die Gedächtniskirche Einschränkungen geben. Ab zwölf Uhr wird am Breitscheidplatz ein Sicherheitsbereich eingerichtet und der Markt im nördlichen Bereich teilweise geschlossen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zwar die Parkhäuser der umliegenden Hotels und des Bikini-Hauses geöffnet bleiben, das Parken in der Sicherheitszone ansonsten aber untersagt ist. Selbst Fahrräder würde aus dieser Zone aus Sicherheitsgründen entfernt. Gegen 21 Uhr sollen die Absperrungen wieder aufgehoben werden.

Wer tagsüber seine persönliche Anteilnahme am Gedenkort bekunden und zum Beispiel Blumen ablegen möchte, kann dies dennoch am Sonntag bis 17.30 Uhr tun. Bis dahin kann das Mahnmal zum individuellen Gedenken auch von nicht angemeldeten Personen besucht werden, die dann jeweils von einem Polizeibeamten zum Mahnmal begleitet werden. Ab 17.30 Uhr ist ein individuelles Gedenken nicht mehr möglich.

Andacht in der Gedächtniskirche am Morgen

Schon ab zehn Uhr morgens wird Bischof Christian Stäblein zu einem anderen Anlass eine Andacht in der Gedächtniskirche halten - gedacht wird dem 60. Jahrestag der Einweihung der modernen Gedächtniskirche. Um 14 Uhr wird es einen Adventsgottesdienst geben. Auch diese Veranstaltung wird über ekbo.de gestreamt.

Das Gedenken findet in ähnlicher Form jährlich in dieser Form statt. Mehrfach hatte auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Andacht besucht und bei Rundgängen auch mit Markthändlern gesprochen.