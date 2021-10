Bericht: Ersthelfer vom Breitscheidplatz gestorben

Knapp fünf Jahre nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen, ist jetzt ein damals schwerst verletzter Ersthelfer gestorben. Das berichtet der rbb.

Sascha Hüsges, damals 44, war einer der ersten, die zu Hilfe eilten, als der Lkw von Attentäter Anis Amri zu stehen kam. Dabei wurde er am Kopf schwerst verletzt und musste seitdem rund um die Uhr gepflegt werden. Dem Bericht zufolge ist er am 5. Oktober im Alter von 49 Jahren gestorben.

Die Gruppe der Hinterbliebenen und Opfer bitte in einem Brief an die Senatskanzlei und den Untersuchungsausschuss darum, Hüsges Namen als Anerkennung und Respekt für seinen Einsatz am 19.12.2016 auf den Stufen der Gedenkstätte an der Gedächtniskirche aufzuführen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Man wünsche sich demnach eine "unbürokratische Umsetzung bis zum 5. Jahrestag am 19. Dezember".