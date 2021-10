Kant-Garagen sollen Anfang 2022 eröffnet werden

In die denkmalgeschützten Hochgarage an der Kantstraße sollen Start-Ups, Gastronomen und Galerien einziehen.

Berlin. Noch verdecken massive Baugerüste wie ein dicker Schleier die Sicht. Aber schon bald soll die denkmalgeschützte Hochgarage in der Kantstraße in Charlottenburg in neuem Glanz erstrahlen. Spätestens im März werden alle Bauarbeiten der neuen Kant-Garagen abgeschlossen sein. Das dazugehörige Hotel kann schon im Januar oder Februar eröffnen, hofft Immobilienunternehmer Dirk Gädeke. „Das wird auch richtig schön werden“, sagte Gädeke im Gespräch mit der Berliner Morgenpost.

Auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern sollen hier vor allem Start-Up-Unternehmen, Architektur- und Ingenieurbüros und Galerien einziehen. Im Untergeschoss solle ein Gastronomieangebot nach Art einer Markthalle entstehen. Die Besucher können ihr Essen sowohl vor Ort essen als auch zum Mitnehmen kaufen.

Wer die neuen Mieter sind, dazu konnte Gädeke zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Die Nachfrage sei aber hoch. Zudem werden im angrenzenden Hotel rund 61 Zimmer und Suiten geschaffen. „Wir wollen das Hotel wegen der Anlaufzeit so früh wie möglich eröffnen“, so Gädeke.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alte Parkboxen sollen wieder eingebaut werden

Insgesamt habe das Bauprojekt laut dem Immobilienunternehmer rund 50 Millionen Euro gekostet. Mit einer Verzögerung von etwa vier bis fünf Monaten kann es nun nach rund zwei Jahren reiner Bauzeit bald eröffnet werden.

Besonders wichtig war dem Bauherren bei dem Projekt, dass das ganze Haus so klimaneutral wie möglich gestaltet wird. So erhält das Dach eine Grünfläche. Zudem sollte von der alten Bausubstanz so viel wie möglich erhalten bleiben, so Gädeke. Die originale vordere Fassade glänzt in frischer Farbe. Original erhalten bleiben, aber auch einige Beschriftungen. Historische Parkboxen sollen wieder eingebaut werden. Sie erinnern an die einstige Nutzung des Gebäudes als eines der ersten Parkhäuser Berlins in den 1930er-Jahren.