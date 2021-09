Zwölf Stunden Süß, süßer, Sawade: Zu Gast in der Pralinenmanufaktur

Larissa Bachmann leitet den neuen Laden vom Pralinenhersteller Sawade am Kurfürstendamm. „Wir haben mehr als 60 Pralinen, die wir aus der Theke heraus verkaufen“, so Bachmann.

In Berlins ältester Pralinenmanufaktur wird Schokolade noch heute größtenteils per Hand veredelt. Am Kudamm eröffnet eine neue Filiale.