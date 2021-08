ICE in Berlin: Bahn prüft Halt von Zügen am Bahnhof Zoo

Die Bahn prüft, ob einige der neuen Sprinter von Berlin nach Köln auch am Zoo und an der Friedrichstraße stoppen könnten.

Berlin. Zum Fahrplanwechsel im Dezember plant die Deutsche Bahn neue Zugverbindungen von Berlin ins Rheinland. Der Konzern startet zwei neue „Supersprinter“-Linien: Zwischen Berlin und Köln fährt dieser morgens, mittags und abends ohne Zwischenstopp in knapp unter vier Stunden. Wenig später enden die ICE-Züge in Bonn. Die Fahrzeit sinkt um 25 Minuten.

Jeweils ein Sprinter pro Tag und Richtung könnte in Berlin auch im Bahnhof Zoo und an der Friedrichstraße halten, zitiert nun die "Berliner Zeitung" die Fachzeitschrift "Eisenbahn Österreich". So stünde es im ersten Netzfahrplanentwurf, der den Eisenbahnverkehrsunternehmen im Juli zuging, aber noch nicht die endgültige Fassung darstellt, heißt es in dem Bericht.

Der Bahnsprecher bestätigte demnach, dass über weitere Stopps im Berliner Zentrum nachgedacht werde. „Für ein Sprinter-Zugpaar Bonn-Köln-Berlin am Tagesrand werden zusätzliche Halte auf der Stadtbahn geprüft“, so seine offizielle Information. „Dazu gibt es aber noch kein Ergebnis. Der Fahrplan wird zum Buchungsstart Mitte Oktober veröffentlicht.“

Neue Zugverbindungen - mehr zum Thema:

Zug statt Flug: Lufthansa will Abschied von Inlandsflügen