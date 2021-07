„Runners City Night“: Freude über ersten Lauf seit Corona

Endlich wieder ein großer Wettkampf seit Beginn der Corona-Krise: 4800 Sportbegeisterte nahmen an der „Runners City Night“ teil.

Berlin. Die „Runners City Night“ in der City West stillt eine große Sehnsucht: 4800 Sportbegeisterte freuten sich am Sonnabend, seit der Beginn der Corona-Krise endlich wieder an einem großen Berliner Lauf teilnehmen zu dürfen. Gleich drei Wettkämpfe wurden ausgetragen: Neben einem Inline-Skate-Rennen und einem klassischen Rennen auf zehn Kilometer auch ein Fünf-Kilometer-Lauf.

Bereits am Morgen liefen die Vorbereitungen an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf Hochtouren. Dort wurden die Start- und die Ziellinie auf jeweils einer Fahrbahn des Kurfürstendamms markiert. Die Route führte unter anderem über die Droyens-, Windscheid- und Kantstraße. Aufgrund der Veranstaltung war die Tauentzienstraße zwischen Joachimsthaler und Nürnberger Straße bereits ab 8 Uhr gesperrt, am Nachmittag dann auch die südliche Fahrbahn der Kantstraße.

„Runners City Night“: Läufer reisten aus Mexiko und Südafrika an

Für die Läufer galt ein strenges Hygienekonzept. Direkt vor dem Start und nach dem Ziel mussten sie ihre Maske wieder aufsetzen - zudem negative Tests, Impfungen oder Genesungen nachweisen. Andreas Hanack war kurz vor Beginn des 10-Kilometerlauf dennoch gut gelaunt. „Ich freue mich sehr, da mein letzter Wettkampf – der New York Marathon – bereits 20 Monate her ist.“ Auch am Berliner Halbmarathon wollte er teilnehmen, dieser wurde jedoch zunächst abgesagt und dann auf den 22. August dieses Jahres verlegt. Seit zehn Jahren nimmt er mit Begeisterung an der „Runners City Night“ teil. „Dabei gefällt mir besonders die Atmosphäre: Es ist wunderschön, bei Sonnenuntergang auf dem Kudamm zu laufen“, sagte Hanack.

Der 10-Kilometer-Lauf war der beliebteste Wettkampf mit insgesamt 3543 Teilnehmern, gefolgt vom 5-Kilometer-Rennen mit 393 Läufern. An dem Inline-Wettkampf nahmen 331 Menschen teil. Ein Läufer aus Mexiko hatte die weiteste Anreise. Auch Südafrikaner, Afghanen, Ukrainer und Isländer nahmen teil sowie Menschen auf ganz Deutschland, die unter anderem aus München und Dresden anreisten.

Corona-Maßnahmen auch bei Zuschauern kontrolliert

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung waren kompliziert. „Wir haben eine neue Normalität und wollen mit unserem strengen Sicherheitskonzept erreichen, dass Laufveranstaltungen in Berlin endlich wieder in der Masse durchgeführt werden können“, sagte Jürgen Lock, Geschäftsführer der Eventfirma des Sportclubs-Charlottenburg (SCC), der die „Runners City Night“ organisiert.

Corona-Regeln galten für sie alle: die Läufer, die Crew-Mitglieder, die ehrenamtlichen Helfer und nicht zuletzt die Zuschauer. Auch sie mussten Abstand halten und Maske tragen. Ob sie die Vorschriften befolgten, kontrollierte der SCC unter anderem mithilfe eines Fahrzeugs, das die Laufstrecke in beide Richtungen abfuhr. Ein Mikrofon war in das Auto integriert. Wenn sich Zuschauer nicht an die Regeln hielten, wurden sie mit einer Durchsage darauf aufmerksam gemacht.

Die Bestzeiten:

Inline-Skating

Frauen: 18,13 Min., Franziska Petry

Männer: 15,37 Min., Alexander Bastidas

Fünf-Kilometer-Lauf

Frauen: 16,24 Min., Agnes Thuid Gers

Männer: 15,17 Min., Tim Koritz