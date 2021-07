Wenn Sicherheitsleute auf Obdachlose treffen

Pilotprojekt in Berlin: Die Deutsche Bahn bildet Sicherheitsfachkräfte im Umgang mit Obdachlosen aus.

Bahnchef Richard Lutz (l.) und Christian Ceconi, Direktor der evangelischen Stadtmission Berlin, beim Start des Pilotprojekts im Zentrum am Zoo in Berlin.

Berlin. Die prall gefüllte Einkaufstüte sah wenig einladend aus, die Sozialarbeiter Olaf Schüssler Bahnchef Richard Lutz am Montagabend im Zentrum am Zoo der Bahnhofsmission präsentierte. Die Tüte war gefüllt mit allerlei Kram und zerfleddertem Papier und roch auch nicht besonders gut. „Für die Auszubildenden ging es heute darum, eine Tüte wie diese als Besitz eines Menschen zu sehen, dem die Dinge darin etwas bedeuten und mit diesem Menschen einen empathischen Umgang zu finden”, erläuterte Schüssler.

Schüssler ist Sozialarbeiter im neuen Zentrum am Zoo der Berliner Stadtmission – und seine Schulung für das angehende Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn ein neues Pilotprojekt. Alle Azubis der DB Sicherheit sollen ab jetzt zu Beginn ihrer Ausbildung darin ausgebildet werden, wie sie obdachlosen Menschen begegnen können, die sich an Bahnhöfen und in Zügen aufhalten, die dort Schutz suchen – und wie sie ihnen Hilfe und Handreichung oder zumindest einen Umgang anbieten, bevor die Menschen dort zum Problem werden könnten.

Bahnchef Lutz besucht Pilotprojekt der

Stadtmission

Die ersten 35 Azubis hatten am Montag Gelegenheit, dem Bahnchef persönlich von ihren Erfahrungen zu berichten. Es ist ein Thema, das Richard Lutz, seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, wichtig ist. Seit 1994 ist er im Unternehmen, 2010 wurde er Finanzchef – schon seit vielen Jahren unterstützt Lutz die Arbeit der Berliner Stadtmission am Bahnhof Zoo in seinen Funktionen, aber auch persönlich. Auch er stand mehrfach hinterm Tresen der Essensausgabe, kennt Schicksale und Umstände von Obdachlosigkeit aus Gesprächen mit Helfern und Betroffenen gut.

Bahnchef Richard Lutz (2.v.l.) ließ sich von Christian Ceconi (r.) auch die neuen Räume des Zentrums am Zoo der Berliner Stadtmission am Hardenbergplatz zeigen. Hier der zentrale Raum mit mobilem Altar.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Mit dem Hygienecenter der Bahnhofsmission ging man 2015 dort einen ersten Schritt, um ”gestrandeten” Menschen am Bahnhof etwas Würde zurückzugeben. Unter anderem gibt es hier seitdem Duschen, Waschmaschinen und ein kostenloses Friseurangebot. Die Räume stellt die Deutsche Bahn, die sich immer wieder an den Umbaukosten beteiligte, zuletzt auch beim neu geschaffenen Zentrum am Zoo direkt nebenan. Wo einst die Polizei ihre Räume und Verwahrzellen hatte, arbeiten inzwischen Psychologinnen und Sozialarbeiter beratend und „aufsuchend” mit Menschen auf der Straße.

Zur Ausbildung gehört, sich in die Situation der Betroffenen einzufühlen

Die Ausbildung der Bahn-Sicherheitsleute sei nun ein weiterer Schritt, die Idee des Zentrums umzusetzen, sagt Stadtmissions-Direktor Christian Ceconi. Denn neben den weiterführenden Hilfen für die Betroffenen richtet sich das Zentrum an andere gesellschaftliche Bereiche. Etwa an Menschen, die beruflich mit dem Thema Obdachlosigkeit zu tun haben, aber auch an die interessierte Öffentlichkeit.

Der dreitägige Lehrgang an der Bahnhofsmission bestand zum Teil aus wichtigem Hintergrundwissen, sagt Sozialarbeiter Schüssler. Etwa, an welche die Hilfeeinrichtungen und Unterkünfte die Sicherheitsleute Betroffene vermitteln können, wenn sie diese zum Beispiel an Endstationen aus Zügen verweisen müssen. Auf dem Flipchart im Seminarraums des Zentrums sind die Angebote aufgelistet.

Grundsätzlich sei das wichtigste Thema in der Ausbildung die Kommunikation, sagen die Auszubildenden selbst. Hilfsmittel wie Pfefferspray oder Schlagstock sollten nur in allerletzter Konsequenz angewendet werden. Im Kurs ging es darum, wie man das umsetzt – wie man zum Beispiel Menschen im Wortsinn auf Augenhöhe anspricht, sagt Azubi Leon Baudach. Dazu gehöre, sich in die Situation der Betroffenen einzufühlen – und zu verstehen, wie sie in ihre Lage gekommen sind. “Unser wichtigstes Arbeitsmittel ist die Stimme”, sagt der 19-Jährige. Während des Lehrgangs habe er zum ersten Mal im Leben überhaupt länger mit einem Menschen gesprochen, der auf der Straße lebt, sagt er. „Es war ein wirklich kluger und gebildeter Mann, damit hätte ich nicht gerechnet.”

Lehrgang könnte perspektivisch allen Mitarbeitern der DB Sicherheit angeboten werden

Gelegenheit zu Gesprächen wie diesem gab es auf dem Areal der Bahnhofsmission, wo die Auszubildenden mit Sozialarbeitern einen Grillnachmittag für Gäste vorbereiteten – zwischen Kleiderausgabe und einer Wohneinrichtung. Von den Kontakten berichteten die Auszubildenden später auch Bahnchef Lutz. Der wiederum zeigte sich sehr interessiert und überzeugt, dass auch dieses Projekt des Zentrums am Zoo erfolgreich sein wird.

Zunächst sollen alle Ausbildungsjahrgänge einmal im Jahr im Zentrum am Zoo weiterlernen und über ihre Erfahrungen berichten, sagt Julia Heiden, die als Expertin der Mitarbeiterfortbildung bei der DB Sicherheit das Projekt Anfang 2021 mit auf den Weg brachte. Perspektivisch könne der Lehrgang deutschlandweit für alle 300 Auszubildenden angeboten werden – und als Fortbildung auch allen 2500 Mitarbeitern der DB Sicherheit.

Die Idee zum Projekt, berichtet Heiden, sei im Frühjahr 2020 bei einer Suppenküche am Kreuzberger Marheinekeplatz entstanden. Weil damals viele Hilfeeinrichtungen pandemiebedingt schließen mussten, hatten Mitarbeiter der Berliner Stadtmission gemeinsam mit Freiwilligen der Deutschen Bahn spontan eine Essensausgabe organisiert. Mit am Suppentopf standen nicht nur Dieter Puhl, langjähriger Leiter der Bahnhofsmission am Zoo und heute Stabschef für gesellschaftliche Verantwortung der Stadtmission, sondern auch Bahn-Sicherheitschef Hilmar Rischke. Rischke war es, sagt Puhl, der die Idee zur Suppenküche hatte. Und der unter anderem Julia Heiden und Auszubildende der Bahn mitbrachte. „Dort haben wir gesehen, wie wichtig der direkte Kontakt ist, um Hemmschwellen und Vorurteile gegenüber obdachlosen Menschen abzubauen”, sagt Rischke.