Bezirk legt im City-West-Streit nach

Berlin. Unzureichend, unverständlich, ignorant – oder mit einem Satz von Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) gesagt: „Das Verfahren des Senats ist indiskutabel.“ So deutlich kritisiert das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf einmal mehr die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. In der Sache geht es um den andauernden Konflikt über die stadtplanerische Zukunft der City West.

Die stellt sich der Bezirk ganz anders vor als der Senat. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz befeuerten Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) und sein Baustadtrat die Debatte jetzt abermals – und untermauerten ihre Unzufriedenheit anhand eines neuen Beschlusses des Bezirksamtes. Parteiübergreifend und einstimmig richtet es sich gegen den jüngsten Senats-Entwurf des „Entwicklungskonzeptes City West“ vom März 2021, der insbesondere das Hochhauskonzept umfasst, um das es Streit gibt.

Baustadtrat: „Ich erwarte vom Senat, das Verfahren zu stoppen“

Der Entwurf enthalte noch „keine ausreichenden Antworten“ auf die vielfältigen Fragen zu den Entwicklungsperspektiven der City West, meint das Bezirksamt. „Die bisherige Vorlage ist völlig unzureichend“, wettert Schruoffeneger. Im Vordergrund steht die Frage, ob in den kommenden Jahren neue Hochhäuser in der Kernzone der City West rund um den Breitscheidplatz und am Kurfürstendamm gebaut werden dürfen. Das Problem in Kürze: Der Senat will den Hochhausneubau verbieten, der Bezirk nicht.

Was das Bezirksamt aktuell besonders aufregt, ist der knapp bemessene Zeitplan, in dem die Senatsverwaltung ihr Hochhausleitbild noch vor den Wahlen im September voranbringenden will. Zwar hat sie ein Onlineverfahren zur Bürgerbeteiligung angeboten (läuft bis 19. Mai) – doch die öffentliche Diskussion kam nach Ansicht des Bezirksamtes zu kurz und sei „nicht umfangreich genug“. Das Digitale sei dabei nicht problematisch gewesen, hält Reinhard Naumann fest. Dies sei der pandemischen Lage angemessen. Aber: „Die Frist von nur vier Wochen ist das Problem.“ Er bezeichnet den Prozess als „Affront gegenüber der Stadtgesellschaft an sich.“ Schruoffeneger fordert gar: „Ich erwarte vom Senat, das Verfahren zu stoppen.“

Klar ist, die City West wird sich verändern. Neuer Wohnraum soll entstehen, die Fahrradinfrastruktur und der Öffentliche Nahverkehr sollen ausgebaut werden. Auch die bereits verlängerte Hertzallee wird neu gestaltet. Standorte für neue Hochhäuser wurden zwischen Landwehrkanal, Olivaer Platz und Nollendorfplatz untersucht. Drei vom Investor Signa geplante Hochhaustürme auf dem Karstadt-Areal am Kurfürstendamm lehnt Senatsbaudirektorin Regula Lüscher dagegen ab.

Bezirksamt beschließt schriftliche Stellungnahme gegen Senat

Für das Bezirksamt ist enttäuschend, dass sein eigenes Konzept ignoriert worden sei, seine Sichtweise nicht wahrgenommen werde, „obwohl wir der Seismograph an der Basis“ sind, empört sich Naumann. Baustadtrat Schruoffeneger würde mit der Senatsverwaltung gerne inhaltliche Aspekte diskutieren, was aber aus rechtlichen Gründen vom Senat nicht vorgesehen sei – dies ist seiner Meinung nach ein „vorgeschobenes Argument des Senats“. Das Bezirksamt will sich daher mit einer schriftlichen Stellungnahme zu den „aus bezirklicher Sicht bislang nicht oder unzureichend berücksichtigten inhaltlichen Aspekten gegenüber der Senatsverwaltung positionieren“, so der Beschluss.

Der Bezirksbürgermeister wünscht sich indes Gespräche. „Wir setzen darauf, dass der Dialogfaden wieder aufgenommen wird. Wir wollen, dass es am Ende gut gemacht wird, und nicht nur gut gemeint ist.“ In der jetzigen Phase der Entwicklung, sagt Naumann, wünsche sich der Bezirk für die City West auf jeden Fall „lieber keinen Entwurf, als einen schlechten Entwurf“.