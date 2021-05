2021 ist ein Super-Wahljahr in Berlin: Am 26. September finden die Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Mit einem besonderen Format wollen die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Berliner Morgenpost auf die Entscheidungen in den Bezirken eingehen. „Wer macht die beste Politik für Charlottenburg-Wilmersdorf?“ heißt eine Diskussionsveranstaltung am kommenden Donnerstag mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten sowie Vertretern der Parteien.

Eingeladen sind Stefanie Beckers (FDP), Judith Stückler (CDU), Heike Schmitt-Schmelz (SPD), Anetta Juckl (Die Linke) und Oliver Schruoffeneger (Bündnis 90/Die Grünen).

Die Politikerinnen und Politiker wollen Antworten auf die Fragen geben: Wohin steuert die City West? Wie schafft man neuen Wohnraum im Bezirk? Wie schützt man Mieter? Und was hilft den Schulen in Charlottenburg-Wilmersdorf?

Die Diskussion wird moderiert vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker. Sie können den Talk live über morgenpost.de verfolgen oder sich über die Friedrich-Naumann-Stiftung unter freiheit.org registrieren, um Fragen stellen zu können. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 06.05., um 19.30 Uhr.