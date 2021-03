100 Jahre Lietzenseepark: Festschrift erklärt Geschichte

Sprudelnde Brunnenspiele, imposante Baudenkmäler, rauschende Trauerweiden – der Lietzenseepark ist ein Idyll, in dem sich viele Berliner von Lärm und Hektik der Hauptstadt erholen. In diesem Jahr feiert er sein 100. Jubiläum. Die Vereine „Parkhaus Lietzensee“ und „Bürger für den Lietzensee“ würdigen den Park mit einer Festschrift. In dem 144 Seiten starken Buch wird jeder Winkel und jedes historische Detail beleuchtet.

Blick durch den Staudengang und auf die Skulptur „Diana“, aufgenommen um 1924.

Foto: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Gartendirektor Erwin Barth hat den Park nahe dem Kaiserdamm in Charlottenburg vor 100 Jahren so konzipiert, dass Jung und Alt, Arm und Reich ihre Freude daran haben. Die Festschrift beginnt mit einem Aufsatz des Landschaftsarchitekten Dr. Dietmar Land zu Barths Gartenkunst. Diese war von sozialen und humanistischen Idealen geprägt. So setzte sich Barth bei der Entwicklung der Parkanlage dafür ein, dass das Ufer des Lietzensees von der Öffentlichkeit genutzt werden darf.

Lietzenseepark: Festschrift beschreibt Bau- und Kunstwerke

Die Geschichte des Lietzensees reicht indes noch wesentlich weiter zurück als diejenige des Parks: Vor 20.000 Jahren entstand er durch Schmelzwasserrinnen im Endmoränengebiet. Präzise beschreibt die Kulturwissenschaftlerin Katja Baumeister-Frenzel, die sich im Verein „Parkhaus Lietzensee“ engagiert, die verschiedenen Epochen, die den Lietzensee und seine Umgebung geprägt haben.

Der Dernburgplatz vor der Gestaltung des Lietzseeparks durch Gartendirektor Erwin Barth, aufgenommen um 1909.

Foto: Privat-Archiv ParkHaus-Lietzensee e. V.

Die Festschrift führt weiter durch die Geschichte des Lietzenseeparks, seine Kirchen, Bau- und Kunstwerke. Illustriert ist sie auf fast jeder Seite mit farbenfrohen Fotos und historischem Bildmaterial. Die Vereine haben bereits die zweite Auflage des Buches drucken lassen. Die erste war Anfang des Jahres nach nur drei Wochen vergriffen. Nun sind wieder 1000 Exemplare erhältlich.

