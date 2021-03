Corona in Berlin: Sänger und Manager im Kampf gegen das Virus

Berlin. Eigentlich sind sie Geschäftsführer, Gastronomen, Eventmanager oder Opernsänger. Nun haben sie eine neue Aufgabe: Den Deutschen dabei zu helfen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Im Impfzentrum am Messegelände in Charlottenburg arbeiten Menschen, die sich wegen der Corona-Krise beruflich umorientiert haben. Helfer aus allen möglichen Berufsgruppen, Altersklassen und Nationalitäten treffen aufeinander, um gemeinsam daran zu arbeiten, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Für die Organisation des Impfzentrums suchte der Malteser Hilfsdienst Ende 2020 nach Unterstützung.

Die Resonanz war erstaunlich: Binnen kurzer Zeit waren alle freien Stellen vergeben. Nun sind neben den Maltesern auch Mitarbeiter im Zentrum tätig, die zuvor keinem sozialen Beruf nachgingen. Sie alle wurden geschult – im Umgang mit älteren Menschen und medizinischer Ausrüstung. Inzwischen arbeiten sie im Schichtdienst, damit das Zentrum täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr Besucher betreuen kann. Insgesamt sind 420 Angestellte im Zentrum tätig, dazu kommen studentische Hilfskräfte sowie 180 Freiwillige. Erst vor Kurzem hatten die Malteser einen Aufruf gestartet, in dem sie nach ehrenamtlichen Helfern suchten. Und wieder meldeten sich so viele Interessenten, dass inzwischen auch jedes Ehrenamt im Zentrum belegt ist. Berliner scheinen gewillt, sich im Kampf gegen Corona zu engagieren. In der Berliner Morgenpost erzählen Menschen, wie sie die Arbeit im Impfzentrum erleben und warum sie sich dazu entschieden haben, sich zu bewerben.

„Der Gesellschaft etwas zurückgeben“

Ute Spangenberg (64), Geschäftsführerin der Veranstaltungsfirma ProLogo GmbH und ehrenamtliche Helferin am 26. Februar 2021 vor dem Impfzentrum an der Berliner Messe.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Ute Spangenberg (64), Geschäftsführerin der Veranstaltungsfirma Prologo GmbH: „Ich bin der Überzeugung, dass man der Gesellschaft in schweren Zeiten etwas zurückgeben sollte. Als ich in der Zeitung gelesen habe, dass die Malteser freiwillige Helfer für das Impfzentrum am Messedamm suchen, habe ich mich sofort gemeldet. Ich bin Geschäftsführerin der Event-Management-Firma Prologo. Im Sommer und Herbst, als die Lockerungen des Lockdowns kamen, hatte ich immer mal wieder was zu tun. Aber ich wollte mich auch gegen die Corona-Krise engagieren. Ich habe nun mehr Zeit und bin gesund. Vor vier Wochen habe ich angefangen, im Impfzentrum tätig zu sein. Ich gehöre dort zum Leitungsteam der Ehrenamtlichen. Wir Ehrenamtlichen nehmen die Besucher draußen vor unserem Impfzentrum in Empfang. Dabei helfe ich alten Menschen aus dem Taxi, versorge sie mit den richtigen Masken und schiebe sie im Rollstuhl zum Gebäude. Alle freuen sich über den freundlichen Empfang. Ich freue mich auch, in einem so empathischen Team zu arbeiten. Das Zentrum ist wirklich toll organisiert – wenn man 25 Jahre im Veranstaltungsmanagement arbeitet, hat man auch einen professionellen Blick darauf. Mein Leben lang habe ich mich ehrenamtlich engagiert, auch in einer Partei und einem Musikverein. Schon in meiner Jugend, als ich 14 Jahre alt war, habe ich freiwillig als Krankenschwesterhelferin in meiner Heimatstadt in Schleswig-Holstein gearbeitet. Und nun, 50 Jahr später, dachte ich mir: Jetzt musst du noch mal helfen.“

„Etwas gegen das Sterben tun“

Inan Sas (48), Inhaber und Leiter des australischen Restaurants „Corroboree“ im Sony Center am Potsdamer Platz.

Foto: Diana Bade/Malteser Hilfsdienst

Inan Sas (48), Inhaber und Leiter des austra- lischen Restaurants „Corroboree“: „Für mich gibt es viele Gründe, im Impfzentrum zu arbeiten. Der wichtigste davon ist, dass ich gerne etwas gegen die Pandemie tun will, gegen das Erkranken und Sterben der Menschen. Eigentlich bin ich Besitzer des australischen Restaurants ,Corroboree‘ im Sony Center. Als ich es im November schließen musste, wollte ich nicht einfach zu Hause herumsitzen. Ich dachte mir, dass ich mich beruflich umorientiere, zumindest für die Übergangszeit, bis ich das Restaurant wieder öffnen kann. Also habe ich mich beim Impfzentrum beworben und wurde im Dezember eingestellt. Nun arbeite ich hier in Vollzeit. Im Zentrum helfe ich Besuchern durch die gesamte Impf-Prozedur. Die Arbeit gefällt mir, weil ich mit Menschen zu tun habe – wie vorher auch in meinem Restaurant. Ich merke, dass besonders ältere Besucher des Impfzentrums sich freuen, wieder einen netten Kontakt mit uns zu haben, nachdem viele für lange Zeit isoliert zu Hause waren. Das ist für mich der große Unterschied zu der Gastronomie: Ich kümmere mich vor allem um alte Menschen. In den ersten Wochen war das für mich eine Umgewöhnung. Jetzt freue ich mich, wenn ich weiß, wie ich ihnen Hilfestellungen geben kann. Das vermittelt mir ein positives Gefühl. Natürlich vermisse ich auch meinen alten Job in der Gastronomie. Meine Tätigkeit im Impfzentrum ist befristet, danach werde ich wieder in meinem Restaurant arbeiten.“

„Ich leite die Logistik im Imfpzentrum“

Marley Harris, (29), Eventmanager.

Foto: Diana Bade/Malteser Hilfsdienst

Marley Harris, (29), Eventmanager: „Ich habe mich dazu entschieden, im Impfzentrum zu helfen, weil ich wegen Corona arbeitslos geworden bin. Danach wollte ich nicht untätig zu Hause sitzen. Und ja, ich möchte auch irgendwann mal wieder in den Urlaub fahren – mit meiner Arbeit hier kann ich dazu beitragen, dass das hoffentlich noch in diesem Jahr klappt. Früher habe ich als Eventmanager in einer Agentur gearbeitet. Wir sollten zwei große Projekte für die Internationale Tourismus-Börse betreuen. Schon im März war mir und meinen Kollegen klar, dass es nur noch bergab geht. Im September habe ich dann meine Kündigung erhalten und mich auf die Stelle hier beworben. Weil ich gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik bin, kenne ich mich auch mit Logistik aus. In der Frühschicht leite ich jetzt die Logistik im Impfzentrum. Vom Kugelschreiber bis zur Kanüle – mein Team sorgt dafür, dass an jedem Arbeitsplatz genug Material vorhanden ist. Jeden Tag um sechs Uhr morgens überprüfen wir, welchen Bedarf es gibt und füllen dann auf. Ich werde hier auf jeden Fall so lange arbeiten wie möglich. Ob ich danach wieder Eventmanagement machen will, weiß ich noch nicht – die Branche wird sich durch Corona verändern, denke ich. Vielleicht schlage ich beruflich einen völlig anderen Weg ein. Die Arbeit im Impfzentrum gefällt mir jedenfalls, weil alle motiviert zur Arbeit kommen. Und wir alle hoffen, bald mal wieder in den Urlaub fahren zu können – wenn auch nur nach Brandenburg.“

„Ich sollte den Don Giovanni singen“

Sotiris Charalampous, (26), Tenor, studiert Operngesang an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

Foto: Diana Bade/Malteser Hilfsdienst

Sotiris Charalampous, (26), Tenor, studiert Operngesang an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin: „Als ich die Stellenausschreibung der Malteser für das Impfzentrum gesehen habe, war mein erster Gedanke: Dort kann ich etwas dafür tun, dass wir wieder in die Normalität zurückkehren. Mir ist das in letzter Zeit zu weit gegangen mit den Impfgegnern und Querdenkern. Ich hoffe, dass möglichst bald alle geimpft werden können. Dann werde ich auch endlich wieder meine Familie auf Zypern besuchen, ich habe sie so lange nicht gesehen. Es freut mich deshalb, dass ich jetzt im Impfzentrum der Malteser angestellt bin. Momentan habe ich auch mehr Zeit, weil mein Studium unter der Corona-Krise leidet. Ich studiere Operngesang. Alle Engagements, die ich im Rahmen des Studiums hatte, wurden abgesagt. Ich sollte zum Beispiel in der Neuköllner Oper in ,Don Giovanni‘ singen. Es ist aber nichts daraus geworden. Meine Branche wird während der Krise am meisten vernachlässigt, denke ich. Die soziale Arbeit im Impfzentrum ist etwas komplett anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Die Atmosphäre unter den Kollegen ist die angenehmste, in der ich je gearbeitet habe. Unsere Besucher sind auch sehr zufrieden. Einige sagten mir, sie fühlten sich wie im Fünf-Sterne-Hotel. Wenn ich den älteren Menschen erzähle, dass ich Operngesang studiere, sind sie begeistert. Ihre Generation hört die Musik und kennt sich unheimlich gut aus. Unsere Gäste erinnern mich an meine Großeltern in Zypern.“

