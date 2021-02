Corona-Schnelltests: Zelte vor Apotheken im Bezirk erlaubt

Um Schnelltests besser durchführen zu können, sollen vor Apotheken in Charlottenburg-Wilmersdorf Zelte aufgestellt werden.

Corona-Schnelltests sollen ab März in Apotheken durchgeführt werden (Archivbild).

Einen Schnelltest im Zelt vor der Apotheke durchführen – in Charlottenburg-Wilmersdorf soll das ab März möglich sein. Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) will Apothekern erlauben, Testzelte vor ihren Geschäften zu errichten. So sollen sie mehr Möglichkeiten bekommen, ihre Kunden schnell und unkompliziert auf den Corona-Virus zu testen.

Kostenlose Corona-Schnelltests in Arztpraxen, Testzentren und Apotheken sollen ab März deutschlandweit möglich sein. Geschultes Personal soll sie durchführen. Die Tests müssen nicht im Labor ausgewertet werden. Der Teststreifen reagiert nach bereits nach etwa 15 Minuten mit Verfärbungen.

Apotheker können Ordnungsamt formlosen Antrag schicken

Mit dieser Maßnahme wolle er einen „kleinen Beitrag leisten, um das Pandemiegeschehen kontrollierbarer zu machen“, sagt Herz. Er sei der Ansicht, dass kostenlose Tests ein wichtiger Schritt hin zu Lockerungen des Lockdowns sein könnten.

Interessierte Apotheker können einen formlosen Antrag an das Ordnungsamt schicken. Herz betont, dass er den Aufbau von Zelten nur zulassen könne, wenn der Gehweg vor der Apotheke groß genug sei. Sondernutzungsgebühren werden nicht erhoben. Das Aufstellen der Zelte wolle er nur vorübergehend erlauben, betont Herz.

Genügend PCR-Tests vorhanden

Auch Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU) befürwortet die Maßnahme des Bezirks. Falls ein Schnelltest ein positives Ergebnis anzeige, seien auch genügend PCR-Tests für weitere Untersuchungen vorhanden, sagt er. Wie Herz hoffe er, dass die kostenlosen Tests dazu beitragen, die Verbreitung des Corona-Virus in den Griff zu bekommen. (lv)