Polizei ermittelt nach Videodreh von Capital Bra und Joko

Berlin. Diese zuckersüße Instagram-Story könnte Capital Bra und Joko Winterscheidt noch sauer aufstoßen. Der Hauptstadt-Rapper und der Comedian hatten sich an einer Tankstelle am Kaiserdamm in Charlottenburg verabredet, um sich gegenseitig Süßkram zu verabreichen. Die beiden Berlin-Promis sind nämlich neuerdings als Foodies unterwegs.

Joko Winterscheidt mit heruntergezogener Maske in der Tankstelle am Kaiserdamm.

Foto: Instagram/Screenshot

Während Capital Bra auf seine eigene Eistee-Marke setzt, hat Winterscheidt eine so genannte "Jokolade" an den Start gebracht. Ihre Süßwaren verkosteten beide in der Tanke, allerdings über weite Strecken ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung, wie auf dem Insta-Video zu erkennen ist. Um am Capital-Tee zu nuckeln, zog sich Winterscheid die Maske vom Gesicht, der Rapper knusperte derweil maskenlos an den Komiker-Keksen des Kollegen.

Ein Teil der Rapper-Entourage filmte die Zuckerorgie mit, teilweise ebenfalls ohne Mund-Nasen-Schutz, was nun wiederum die Staatsmacht auf den Plan rief. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat eine Fachabteilung beim Landeskriminalamt die Videos gesichert und wertet diese aus. Geprüft werden mehrere Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung, die auf den von dem Rapper selbst ins Internet gestellten Videos zu sehen sind.

Erst Zuckerschock, dann wegen Maskenmuffligkeit kalt abgeduscht: Den Promo-Trip an die Tanke hätten sich Capital Bra und Joko Winterscheidt besser gespart.