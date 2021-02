Fotofahndung Polizei Berlin: Einbruch in Haus und Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Zwei Männer sollen in ein Haus in Schmargendorf eingebrochen sein und auch einen Audi gestohlen haben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Berlin. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern. Sie sollen am 17. Oktober 2020 in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Neben Bargeld und Schmuck wurde ein Audi samt zugehörigem Originalschlüssel gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei in einem Einfamilienhaus in der Heydenstraße in Schmargendorf zwischen 10.50 Uhr und 12.00 Uhr.

Kurz nach der Tat verursachten die Tatverdächtigen in der Bamberger Straße demnach einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem sie durch Zeugen gesehen wurden. Der Audi wurde am Tag darauf gegen 22.30 Uhr mit entwendeten Kfz-Kennzeichen in der Thorwaldsenstraße Ecke Friedrichsruher Straße wiederaufgefunden. Die Insassen flüchteten unerkannt.

Beschreibung des 1. Tatverdächtigen (mit Bild):

· ca. 25 bis 35 Jahre alt

· etwa 185 cm groß

· athletische Figur

· dunkler Teint

· schwarze, krause, kurze Haare

· lockiger Bart

· elegante Bekleidung: 7/8 Hose, schwarze Jacke, Herrenschuhe

Beschreibung des 2. Tatverdächtigen (ohne Bild):

· ca. 18 bis 25 Jahre alt

· etwa 180 cm groß

· schlanke Figur

· heller Teint

· dunkelblonde bis hellbraune, mittellange Haare

Die Kriminalpolizei fragt:

· Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Angaben zu deren Identität und/oder deren Aufenthaltsort machen?

· Wer hat die Taten möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

· Wer hat am 17. Oktober 2020 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einbruchsortes in der Heydenstraße gemacht?

· Wer kann Angaben zu dem Hauseinbruchsdiebstahl machen?

· Wer kann sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen machen?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75, 13597 Berlin-Spandau, unter der Telefonnummer (030) 4664-272511 oder (030) 4664-272118 (Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.