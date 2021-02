Spree-Radweg: Verbände brechen Dialog mit Senat ab

Der Spreeweg am Schlosspark Charlottenburg soll ausgebaut werden. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Service

Die Senatsverwaltung behauptete, alle Verbände stimmten dem Ausbau des Spreewegs am Schlosspark zu. Dagegen protestieren einige Verbände nun.

Gegen den Ausbau des Spreewegs auf Höhe des Schlossparks Charlottenburg regt sich Protest. Entwürfe der Senatsverwaltung sehen vor, den naturbelassenen Weg am Spreeufer bis zum Wiesendamm auszubauen und mit einem neuen Bodenbelag zu versehen. Umwelt- und Fußgängerverbände lehnen das Vorhaben jedoch ab. Obwohl die Senatsverkehrsverwaltung sie zu Beratungen eingeladen habe, sei ihre Kritik nicht in die weiteren Planungen eingeflossen, erklären die Verbände Fuss e.V., Grüne Radler Berlin, Naturfreunde Berlin und Berliner Netzwerk für Grünzüge in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Sie wollen den „Dialogprozess“ mit der Senatsverkehrsverwaltung nun abbrechen, heißt es darin. Die Senatsverwaltung erklärte auf Anfrage der Berliner Morgenpost, den Ausbau dennoch durchführen zu wollen – um ihn barrierefrei zu gestalten.